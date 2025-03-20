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維護北極領土 加拿大砸40億美元訂購澳預警雷達系統

編譯中心／綜合19日電
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加強維護北極領土主權，加拿大總理卡尼18日宣布訂購澳洲先進預警雷達系統；圖為卡尼在北極圈內努納戊特特區的加拿大武裝部隊作戰基地。（美聯社）
加強維護北極領土主權，加拿大總理卡尼18日宣布訂購澳洲先進預警雷達系統；圖為卡尼在北極圈內努納戊特特區的加拿大武裝部隊作戰基地。（美聯社）

加拿大總理卡尼（Mark Carney）18日宣布與澳洲達成一項價值60億（加元，下同，約41.89億美元）的協議，以開發北極雷達系統，並警告說，隨著美國優先事項轉變，加拿大必須承擔更多國防責任。

中央社綜合法新社和路透報導，卡尼在加拿大北部的努納戊特特區（Nunavut territory）首府伊夸努（Iqaluit）宣布上述消息，這是他上周接替杜魯道出任加國總理以來首次正式出訪的最後一站。

卡尼先前表示，美國總統川普領導下的美國，是加拿大「不再能信任」的國家，他將雷達協議視為加拿大維護北極地區主權更廣泛努力的一環。

卡尼在訪問巴黎和倫敦的回程途中，在伊夸努短暫停留期間表示：「世界正在發生變化。」

他說：「保障加拿大安全的國際機構和規範如今受到質疑。我們盟友美國的優先事項曾與我們密切一致，但已開始發生變化。我們不能也不應該指望他人來保衛我們的國家。」

川普對這片冰凍且礦產豐富的地區益發感興趣，卡尼說，加拿大將加強在北極地區的軍事和安全存在。

澳洲是「超視距」（over-the-horizon radar）雷達領域的領頭羊，這種先進系統可在廣闊範圍內持續追蹤威脅。

卡尼辦公室在宣布這項協議的聲明中說：「這種雷達系統的長程監視和追蹤威脅能力，將偵測並阻止整個北方地區受到的威脅。」

新系統將取代冷戰時期的北方預警系統（North Warning System），這套老化的系統從阿拉斯加到魁北克北部有近50個短程與長程雷達站，沒有能力因應現代飛彈威脅。

渥太華當局還將額外投資4.2億，以強化加拿大在極北地區的全年軍事存在。

卡尼說：「我們必須對加拿大北部進行投資，以捍衛我們的主權。確保加拿大的安全是本屆政府的絕對戰略優先事項，我們需要做更多。」

另外，英國衛報18日援引法國媒體報導，法國政府計畫向每個家庭發放「求生手冊」，指導民眾如何應對「迫在眉睫」的威脅，包括武裝衝突、衛生危機及自然災害等。

手冊內容主要有三部分，分別是「如何保護自己與身邊的人」、「若威脅迫在眉睫該怎麼辦」（附有緊急電話號碼、無線電頻道清單，以及提醒面臨核威脅要關閉門窗）、「如何參與保衛社區」，例如加入後備部隊或消防組織。該手冊還建議民眾準備好「求生工具包」，內有最少六公升水、一打罐頭食物、電池、電筒及基本醫療用品。報導稱，若法國總理貝魯批准，這本厚20頁的手冊將在今夏前送到每個家庭。

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