全球最大鬥牛場 墨西哥禁「暴力鬥牛」引兩派示威

墨西哥首都墨西哥城議會18日以大比數通過禁止「暴力鬥牛」的新法案，大批反對者在議會前抗議，支持動保權益的民眾同時在附近慶祝。（歐新社）

墨西哥 首都墨西哥市議員18日表決禁止會造成動物死亡或受傷的鬥牛活動，立場相悖的支持者和反對者紛紛發起示威，墨西哥市是全球最大鬥牛場所在地。

中央社綜合法新社和路透報導，這項倡議是由墨西哥市市長布魯加達（Clara Brugada）發起，目的在於推動鬥牛活動走向「無暴力」。

布魯加達上周表示，墨西哥市不能允許「殘忍活動成為一種奇觀，更不用說以動物的長期痛苦和死亡作為娛樂」。

這次也禁止鬥牛士使用劍等鋒利物，但可使用斗篷和紅巾。

墨西哥市立法機關宣布，這項禁令以61票贊成、1票反對通過，該禁令還限制每隻動物的鬥牛時間不得超過15分鐘。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）上周表示支持這項倡議，稱這是「很好的解決方案」，既可維持鬥牛產業的工作機會，也尊重禁止虐待動物的憲法改革。

然而，推廣鬥牛運動者反對這項禁令，認為這對歷史悠久的文化傳統構成威脅。

在鎮暴警察介入之前，敵對示威陣營在立法機關附近爆發混戰。

墨西哥市是鬥牛文化的重要堡壘，市中心的鬥牛場可容納超過4萬名觀眾。

然而，鬥牛支持者和動物權利運動人士多年來一直在打法律戰，動物維權主義者樂見這項禁止傷害動物的禁令，稱此為「消除為娛樂而折磨和殺害動物的重要一步」。

他也補充說：「同樣重要的是，必須承認無暴力的鬥牛活動並不代表沒有痛苦，因為牛隻仍會受到巨大且完全不必要的壓力。」

墨西哥32個州中有幾個州禁止鬥牛。根據墨西哥市立法機構的數據，鬥牛產業在2023年創造了8萬個就業機會和大約5000萬美元收入。

除了墨西哥，厄瓜多、西班牙、法國、墨西哥、秘魯、葡萄牙和委內瑞拉等國仍在舉行鬥牛活動。

哥倫比亞去年批准自2027年開始禁止鬥牛，厄瓜多首都基多（Quito）也禁止這項殺害動物的活動。