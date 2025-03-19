MLB東京開幕戰逢櫻花季 大谷帶動票房 日本旅遊更旺了

對日本棒球迷來說，今年的東京系列賽可能是他們親眼見到本國旅外大球星的稀有機會，包括洛杉磯道奇隊的大谷翔平和佐佐木朗希等人。 （路透）

闊別四年後，美國職棒大聯盟（MLB）再度移師東京舉行開幕戰，此時適逢日本 櫻花盛開的旅遊旺季，在日圓貶值帶動外國遊客數量創下歷史新高之際，這股大聯盟熱潮將刺激國內消費，為日本旅遊業榮景錦上添花。

彭博資訊報導，對於日本棒球迷來說，東京系列賽可能是他們親眼見到本國旅外大球星的稀有機會，這些家喻戶曉的球星包括洛杉磯道奇 隊的大谷翔平和佐佐木朗希，以及芝加哥小熊隊的鈴木誠也。

對於無法買到大聯盟開幕系列賽門票的美國球迷來說，道奇和小熊與日本巨人、阪神隊的表演賽，也是個不錯選擇。在西雅圖的39歲軟體工程師諾維耶利以每張50美元的價格買到表演賽門票後決定前往日本。他說，「以最近道奇隊比賽門票的行情來看，這個價格相當便宜」。

對美國球迷來說，東京系列賽的另一大吸引力就是球場上的小吃，當地的食物價格通常只有美國國內的一半，甚至更低。以現行匯率計算，東京巨蛋一盒六顆裝的章魚燒售價不到5美元，而在洛杉磯約需14美元。

購買道奇隊季票的雷克班德女士說，她上周六和丈夫及朋友一起在東京觀賞了表演賽，他們享用了炸雞、天婦羅、地瓜、和牛、章魚燒，還喝了飲料，花費不到100美元。