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喜萊莉批美俄領導人 「川普若屈服普亭 將致西方災難」

編譯中心／綜合18日電
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法國駐柏林大使館播放電影「鶴的召喚」（The Cranes Call），映後美國前國務卿喜萊莉（右）與參與座談的電影工作夥伴合影，從製片、導演與紀錄片中揭露俄軍對烏克蘭婦女施暴罪行的行動者皆為女性，展現女性關懷力量。（中央社）
法國駐柏林大使館播放電影「鶴的召喚」（The Cranes Call），映後美國前國務卿喜萊莉（右）與參與座談的電影工作夥伴合影，從製片、導演與紀錄片中揭露俄軍對烏克蘭婦女施暴罪行的行動者皆為女性，展現女性關懷力量。（中央社）

美國前國務卿喜萊莉‧柯林頓（Hillary Clinton）訪柏林，在法國駐柏林大使館參與其製片公司投資製作的紀錄片座談會。她在會中批評當前美俄領導階層，若美國總統川普屈從俄羅斯總統普亭的條件、罔顧烏克蘭權益，將是「整個西方的災難」。

法國駐柏林大使館18日晚間迎來一場特殊電影放映活動，與會嘉賓包括以色列前總理歐麥特（Ehud Olmert ）、諾貝爾和平獎得主菲律賓記者瑞薩（Maria Ressa）、俄羅斯異議人士卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza），以及美國前國務卿喜萊莉．柯林頓（Hillary Clinton）。

晚間放映的紀錄片「鶴的召喚」（The Cranes Call）由喜萊莉的製片公司Hidden Light Productions製作，紀錄人權律師為戰爭受害者深入烏克蘭戰地、調查蒐集俄軍罪行，告上國際法庭的過程。

喜萊莉在映後座談表示，參與製作這部紀錄片是因為「沒有正義，就不可能有真正的和平」，強調若不追究下令發動戰爭、犯下謀殺罪行的人，侵略行為將不斷重演。

美國總統川普預計本週與普亭電話會談，商討烏俄戰爭停火協議，對此喜萊莉指出，必須搞清楚「建立在正義與問責之上的和平」與「屈從於侵略者的和平」間區別。

她強調，如果「和平」意味姑息侵略、滿足普亭的一切要求，那將對烏克蘭人民乃至歐洲及整個西方世界都是一場災難。

針對近日美國之音等媒體人員被川普強制停職休假，喜萊莉說，「從克里姆林宮到白宮，許多領導人正為了自身政治利益操控敘事」，若不挺身捍衛以真相為基礎的世界，民主制度恐將不再被信任。

「鶴的召喚」導演華納（Laura Warner）在映後座談分享，拍攝團隊2022年剛到烏克蘭時，幾乎每個村莊都能看到大規模屠殺、烏克蘭婦女被俄軍凌辱。

影片主要角色、在當地蒐集俄軍犯罪證據的國際人權律師奈斯塔（Anya Neistat）指出，當前美國政府已暫停對烏克蘭檢察機構的援助，這些機構負責調查超過16萬起戰爭犯罪案件。

另一方面，在美俄元首將通話商討烏克蘭停火前夕，歐盟與英國高層面商擴大施壓俄羅斯，並強化援助烏克蘭。歐盟執委會副主席卡拉斯（Kaja Kallas）表示，普亭就美國的停火建議提出先決條件，顯示莫斯科根本不想要和平，而歐盟各國外長的理解是，「俄羅斯真的不能信任」。

卡拉斯18日在倫敦會見英國外交大臣拉米與國防大臣希利，雙方將擴大施壓俄羅斯，並強化防禦倡議。此外，卡拉斯也將與英方討論提高歐洲整體防衛支出、以及強化北大西洋公約組織（NATO）歐洲地區軍事準備的各項措施。

烏克蘭 喜萊莉 俄羅斯

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