川普政府裁撤數千科研人才 歐韓頂尖機構趁機招攬

川普大砍研究單位經費，科研人員面臨失業危機，歐洲及其他國家正好趁此時向他們招手。 （路透）

川普大砍研究單位經費，讓美國科研人才惴惴不安，歐洲、德國 及中國與南韓 等的研究機構正積極向他們招手，期能延攬從生物醫學到人工智慧（AI）等領域的專業人才。「自然」（Nature）將形容此舉為美國對科學的「攻擊」，並警告其全球影響。

德國之聲報導，NASA、CDC、NOAA等機構已有數千名研究人員遭裁撤，影響核安全監管、疾病監測（如麻疹、禽流感）、極端氣候預測與氣候變遷研究；在職的科學家們也憂心經費凍結、數據限制與研究審查等問題。

劍橋大學副校長普倫蒂絲說，延攬美國人才的計畫「無疑已開始籌備」，倘若研究團隊裡有「我們非常樂意聘請的美國人才」，將可能對其提供資金。

德國馬克斯普朗克學會（Max Planck Society）主席克雷默表示，美國科學家申請加入該機構的人數至少翻倍，部分領域甚至增至三倍。傳訊主管貝克則強調，德國大學與研究機構已準備接納流失的美國研究人員。

美國科學促進會（AAAS）主席卡尼說，包含中國及法國在內的國家，也正「歡欣鼓舞地」試圖吸引美國研究人才進入其大學、實驗室與產業界任職。她說，「其他國家視此為有利機會。」

歐盟執行委員會也正考慮推出「科學家專屬護照」，作為吸引頂尖研究人才的簽證 政策，並資助「地平線歐洲計畫」（Horizon Europe），規模達950億歐元（約1030億美元）。

法國高等教育暨研究部部長巴蒂斯特說，已致函頂尖研究機構，請求其對某些優先地區寄出邀請，以吸引來自美國的科學及技術人才。他寫道，「許多知名研究者已對他們在美國的未來感到不確定。我們自然歡迎其中的一部分人。」

不僅歐洲積極招攬人才，中國也於3月宣布擴大計畫，吸引受美國政策影響的科學家。南韓也正修訂簽證政策，以利外國科學家來韓發展，提升本國科研競爭力。