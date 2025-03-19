手機刪除資料有同情真主黨紀錄 黎巴嫩籍女醫遭美遣返

一名女子手持美國和以色列國旗，示威支持黎巴嫩籍女醫師阿拉維耶（Rasha Alawieh）。(路透)

住在美國的黎巴嫩籍女醫師阿拉維耶（Rasha Alawieh）上周從黎國返回美國時遭到遣返，美國司法部 17日表示，這是因為在她手機刪除項目資料夾中發現同情真主黨 前領導人和武裝分子的照片和影片。

路透報導，現年34歲的阿拉維耶，是腎臟移植專家、也是美國布朗大學的助理教授。她13日持H-1B簽證返美時，在波士頓的洛根國際機場遭到拘留。

阿拉維耶的表妹隨後向法院提告，波士頓的一名聯邦法官也於14日下令應停止將她立即驅逐出境。美國司法部17日提供的細節，是為了向法官解釋美國海關與邊境 保護局（CBP）並未蓄意違抗其命令。

這是美國司法部首次公開解釋為何拒絕阿拉維耶返美入境，理由是根據美國海關與邊境保護局在她手機內發現的資料，以及她在機場面談所做的陳述。

阿拉維耶告訴美國海關與邊境保護局官員，她返回黎巴嫩期間，曾參加2月舉行的真主黨前領導人納斯拉勒（Hassan Nasrallah）喪禮。納斯拉勒去年9月死於以色列空襲。

真主黨是黎巴嫩武裝團體，被美國與多個西方政府列為恐怖組織。它與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）都屬於伊朗在中東各地扶植團體組成的「抵抗軸心」（Axis of Resistance）。

根據路透所見的面談紀錄，阿拉維耶告訴美國海關與邊境保護局，她是因為身為什葉派穆斯林，出於「宗教角度」支持納斯拉勒。她說自己並不支持真主黨，但出於宗教信仰敬重納斯拉勒。

但美國司法部指出，基於上述陳述，以及在阿拉維耶的手機內發現納斯拉勒與伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的相片，使得美國海關與邊境保護局認定「無法確定她在美國的真正意圖」，而將她拒絕入境。