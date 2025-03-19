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歐盟：外國勢力操弄歐洲資訊X占88% 臉書居次 TikTok第6

編譯中心／綜合18日電
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報告發現，馬斯克旗下社群媒體X成為最大的外國操弄資訊流通平台，透過X散布的操弄頻道占比高達88%。（路透）
報告發現，馬斯克旗下社群媒體X成為最大的外國操弄資訊流通平台，透過X散布的操弄頻道占比高達88%。（路透）

歐盟18日發布最新年度外國勢力操弄資訊報告，調查涵蓋過去一年間歐盟境內505個相關事件。報告發現，馬斯克旗下社群媒體X成為最大的外國操弄資訊流通平台，透過X散布的操弄頻道占比高達88%。

這是歐洲聯盟（EU）對外事務部（EEAS）連續第3年發表「外國資訊操弄干擾」（FIMI）調查報告，本次調查期間為2023年11月4日至2024年11月4日間。

該報告偵測到調查期間內，外國勢力在歐盟境內操弄資訊的事件共有505個，總計超過6萬8000則不實內容，透過3萬8000個參與散布的頻道（例如真假新聞網站、網紅頻道、社群媒體帳號），在25個網路平台上出現。

相較去年度歐盟調查報告發現Telegram是外國操弄資訊最活躍的社群平台，這次則以美國科技大亨馬斯克（Elon Musk）旗下的X成為最大，高達88%的操弄活動利用X進行。第2大平台是臉書，中資短影音平台TikTok則是第6大。

根據該報告，俄羅斯和中國是在歐盟活動的兩大不實資訊操弄國家，俄國主要針對烏克蘭和歐洲的選舉操作負面資訊，中國則主要在誇大宣傳其國際貢獻並詆毀所謂的「西方」。

報告指出，去年是國際超級選舉年，從台灣總統大選、歐洲議會改選、摩爾多瓦總統選舉及加入歐盟公民投票，乃至美國總統大選，都有外國資訊操弄事件出現在歐盟內。

例如俄羅斯發動針對去年6月歐洲議會選舉的不實資訊操作事件，就被該報告查出42件。

烏克蘭在歐盟對外事務部的FIMI報告中，連續3年都是被俄國操弄資訊攻擊最多次的對象，例如今年報告涵蓋的事件就有一半是衝著烏克蘭來。其他像美國、德國、波蘭等主要挺烏國，以及歐盟、北大西洋公約組織（NATO）、七大工業國（G7）等組織，也被鎖定攻擊。

法國因去年舉辦奧運、帕運（Paralympic Games）加上國會選舉而成為熱門攻擊對象，前述歐盟報告發現去年有152個針對法國的事件來自俄國與中國的不實資訊操弄生態圈。

至於操弄手法，不只是把假訊息翻譯成在地語言，還會迎合不同對象地區的文化、節慶活動來客製化內容，並針對特定群體購買線上廣告推播不實資訊，例如有假帳號在臉書買廣告貶損西方對烏克蘭的支持。

此外，用機器人網路（bot networks，或稱殭屍網路）和協同造假行為（Coordinated Inauthentic Behaviour）是最常見方式，在這次歐盟調查報告的操作頻道裡就占了73%。

人工智慧（AI）工具也為FIMI活動提供重要科技，尤其利用生成式AI，低成本大量製造不實內容的情形愈來愈多。

歐盟 烏克蘭 俄國

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