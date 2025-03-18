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銷售下滑盼轉型？德國奧迪集團汽車 擬2029年底裁員7500人

中央社／柏林17日專電
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德國福斯汽車集團（VW）的子公司奧迪集團（Audi AG）宣布，至2029年底將在德國裁員7500人。(路透)
德國福斯汽車集團（VW）的子公司奧迪集團（Audi AG）宣布，至2029年底將在德國裁員7500人。(路透)

德國汽車製造商奧迪集團宣布，至2029年底將在德國裁員7500人。

奧迪集團（Audi AG）是德國福斯汽車集團（VW）的子公司，總部設在巴伐利亞邦（Bavaria）殷戈城（Ingolstadt），另外一座生產基地位在巴登符騰堡邦（Baden-Wurttemberg）內卡蘇爾姆（Neckarsulm）。全球生產基地在匈牙利、比利時與墨西哥

數個月以來，奧迪集團和工會代表對公司財務節約與裁員計畫進行深入協商。據奧迪聲明稿指出，約有8000名員工參與17日在殷戈城召開的「奧迪未來協議」談判。

奧迪集團與工會代表在談判會議上達成一致共識，宣布透過節約公司人事財務支出等措施，希望達到每年節省超過10億歐元（約10.9億美元）的中期目標。

奧迪集團人力資源總監羅斯（Xavier Ros）指出，這次裁員針對「間接部門」，不會影響主要生產部門。首批裁員6000人將在2027年完成，至2029年底再裁減1500個工作崗位。

奧迪集團執行長高德諾（Gernot Döllner）表示，「奧迪必須更快、更靈活且更有效率」，「如果沒有進行人事調整，就無法實現這一目標」。

高德諾指出，奧迪將加強位於殷戈城和內卡蘇爾姆的兩座德國本地工廠，投資80億歐元，挑戰向電動車轉型。

在內需不足、對外中國市場需求疲軟，以及關稅增加等不利因素，德國汽車產業普遍面臨轉型危機。

據悉，奧迪集團去年在德國的汽車銷售量下降21%，全球銷售額下降12%，在中國的汽車銷量下降11%。

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