我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為攻台做準備？解放軍新型登陸駁船曝光

金秀賢爆劈腿？交往金賽綸也愛Wonder Girls的她

以再轟加薩釀9死 休戰協議搖搖欲墜

編譯中心／綜合16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

以色列15日對加薩發動空襲，造成至少九名巴勒斯坦人死亡，其中包括三名新聞從業人員。此舉恐進一步危及以色列和哈瑪斯組織之間搖搖欲墜休戰協議。

此次襲擊發生在加薩北部貝特拉希亞（Beit Lahia）地區。加薩民間防衛機構發言人巴薩爾（Mahmoud Bassal）表示，「九名烈士被轉送（醫院），包括多名新聞從業人員和幾名Al-Khair基金會的工作人員」。該事件起因於以色列軍方利用無人機鎖定一輛車，隨後以砲火襲擊該區域。

對此，以色列軍方發布聲明說，他們擊殺了兩名「恐怖分子」，「接著，另外幾名恐怖分子拿走那個無人機操作設備，接著進入一輛車。以軍進而襲擊這群恐怖分子。」，並稱對駐紮在貝特拉希亞的以軍部隊構成威脅。以色列軍方也說，他們隨後瞄準了到達現場的「其他恐怖分子」。

Al-Khair基金會創辦人和董事長艾哈邁德告訴BBC，這個團隊在搭建帳篷並記錄下當地情況，以供慈善機構進行自身的推廣活動。

此次襲擊發生後，哈瑪斯（Hamas）指控以色列違反了雙方自2023年10月以來的休戰協議，該協議於今年1月19日生效，暫時平息了持續15個月的戰爭。雖然第1階段協議於3月1日到期，但雙方依然保持克制，並未再度全面開戰。然而，隨著這次襲擊事件的發生，原本脆弱的休戰協議面臨進一步挑戰。

哈瑪斯高層表示，該組織已在杜哈展開新一輪的協商，而以色列方面也派遣了斡旋人員進行對話。

以色列 加薩 哈瑪斯

上一則

教宗住院月餘教廷首度公布照片 似可自主呼吸

下一則

日擬在九州部署遠程飛彈 射程達中朝強化自衛隊嚇阻力 適用「敵基地攻擊能力」 原想部署沖繩 憂刺激北京作罷

延伸閱讀

斷糧之後 以色列對加薩全面斷電 促釋放人質

斷糧之後 以色列對加薩全面斷電 促釋放人質
無視川普最後通牒 哈瑪斯：只有實現永久停火才會釋放其餘以色列人質

無視川普最後通牒 哈瑪斯：只有實現永久停火才會釋放其餘以色列人質
打破不與恐怖組織接觸慣例 白宮證實與哈瑪斯秘談

打破不與恐怖組織接觸慣例 白宮證實與哈瑪斯秘談
加薩第1階段停火到期 以色列禁人道物資入加薩遭哈譴責

加薩第1階段停火到期 以色列禁人道物資入加薩遭哈譴責

熱門新聞

弗雷德里克王子罹患罕病過世，得年22歲。(截圖自POLG基金會)

盧森堡王子驟逝 罹患罕病8年器官衰竭 得年22歲

2025-03-09 22:30
紅色圈起處顯示火星似乎噴到使用易燃材質的天花板上，接著火勢迅速蔓延至整間迪斯可舞廳。(擷至YouTube@Sky News)

北馬其頓夜店大火增至59死 當局對4人發逮捕令

2025-03-16 16:43
加拿大自由黨黨魁選舉由卡尼勝出。（美聯社）

「打了類固醇的技術官僚」加拿大新總理卡尼 能與川普一戰？

2025-03-10 01:40
格陵蘭議會選舉由支持緩步從丹麥獨立的民主黨爆冷勝出。圖為民主黨領袖尼爾森（Jens-Frederik Nielsen，左）12日在民主黨選舉派對上慶祝勝選。美聯社

格陵蘭議會選舉緩獨民主黨爆冷勝 應對川普當務之急

2025-03-12 10:54
菲律賓前總統杜特蒂被國際刑事法院發出逮捕令，今天在馬尼拉遭到逮捕並被羈押，現正被押送海牙途中。圖為菲律賓前總統杜特蒂（中）9日在香港集會上與支持者握手。歐新社

菲前總統杜特蒂被捕 正被押送海牙國際刑事法院

2025-03-11 10:01
特斯拉執行長馬斯克9日身穿寫有「政府效率部」的上衣，現身白宮南草坪。（美聯社）

馬斯克出這招結束俄烏戰 挨轟「站隊俄羅斯」

2025-03-10 02:10

超人氣

更多 >
影帝之死再添疑雲 醫：金哈克曼妻推斷死亡後「曾電話約看診」

影帝之死再添疑雲 醫：金哈克曼妻推斷死亡後「曾電話約看診」
綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」

綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」
中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警

中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警
失蹤近一年 加州華女恐被謀殺 洋丈夫首發聲

失蹤近一年 加州華女恐被謀殺 洋丈夫首發聲
首批260多名黑幫移民 從美國運至薩爾瓦多監獄

首批260多名黑幫移民 從美國運至薩爾瓦多監獄