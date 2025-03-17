以再轟加薩釀9死 休戰協議搖搖欲墜

以色列 15日對加薩 發動空襲，造成至少九名巴勒斯坦人死亡，其中包括三名新聞從業人員。此舉恐進一步危及以色列和哈瑪斯 組織之間搖搖欲墜休戰協議。

此次襲擊發生在加薩北部貝特拉希亞（Beit Lahia）地區。加薩民間防衛機構發言人巴薩爾（Mahmoud Bassal）表示，「九名烈士被轉送（醫院），包括多名新聞從業人員和幾名Al-Khair基金會的工作人員」。該事件起因於以色列軍方利用無人機鎖定一輛車，隨後以砲火襲擊該區域。

對此，以色列軍方發布聲明說，他們擊殺了兩名「恐怖分子」，「接著，另外幾名恐怖分子拿走那個無人機操作設備，接著進入一輛車。以軍進而襲擊這群恐怖分子。」，並稱對駐紮在貝特拉希亞的以軍部隊構成威脅。以色列軍方也說，他們隨後瞄準了到達現場的「其他恐怖分子」。

Al-Khair基金會創辦人和董事長艾哈邁德告訴BBC，這個團隊在搭建帳篷並記錄下當地情況，以供慈善機構進行自身的推廣活動。

此次襲擊發生後，哈瑪斯（Hamas）指控以色列違反了雙方自2023年10月以來的休戰協議，該協議於今年1月19日生效，暫時平息了持續15個月的戰爭。雖然第1階段協議於3月1日到期，但雙方依然保持克制，並未再度全面開戰。然而，隨著這次襲擊事件的發生，原本脆弱的休戰協議面臨進一步挑戰。

哈瑪斯高層表示，該組織已在杜哈展開新一輪的協商，而以色列方面也派遣了斡旋人員進行對話。