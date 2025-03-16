政府已作好準備 菲警方：將配合國際刑警組織 逮捕杜特蒂掃毒戰共犯

菲律賓國家警署發言人法哈度今天接受訪問時說，菲律賓政府已作好準備，隨時可配合國際刑警組織逮捕前總統杜特蒂血腥掃毒戰的「共犯」。圖為杜特蒂在香港對菲國移工演說。（美聯社）

菲律賓國家警署發言人法哈度今天接受訪問時說，菲律賓政府已作好準備，隨時可配合國際刑警組織逮捕前總統杜特蒂 血腥掃毒戰的「共犯」。

法哈度（Jean Fajardo）今天向dzBB廣播電台表示，菲律賓警方知道還有其他人因掃毒戰而和杜特蒂（Rodrigo Duterte）一併被告，這意味著國際刑警組織（INTERPOL）可能會再次要求菲律賓警方協助執行國際刑事法院的拘捕令。

她說，若接到請求，菲律賓警方將配合辦理。

杜特蒂於2016年至2022年擔任總統任內發起掃毒戰，數以千計的可疑吸毒者和毒販疑被法外處決而死於街頭，國際刑事法院以「違反人道罪」向他發出拘捕令。

菲律賓政府11日配合國際刑警組織的請求逮捕杜特蒂，當晚即以專機將他押送荷蘭海牙，接受國際刑事法院審判。

菲律賓總統府馬拉坎南宮12日曾表示，尚未接到逮捕其他掃毒戰「共犯」的請求。觀察人士認為，杜特蒂任內的警察總長德拉羅沙（Ronald dela Rosa）很有可能是下一個被逮捕的對象。

德拉羅沙現為菲律賓參議員，菲律賓將於今年5月舉行期中選舉 ，他正在競選連任。

另一方面，馬拉坎南宮14日宣布，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）簽署行政命令，將軍人的生活津貼自每日150披索（約2.6美元）提高到每日350披索，效力追溯回今年1月1日。

行政命令指出，有必要提升軍人的生活津貼，以肯定他們為捍衛國家主權與領土完整所作的犧牲與奉獻。

菲律賓大 馬尼拉地區一般勞工的每日最低薪資，現為645披索。

這道行政命令是在網傳軍人不滿杜特蒂被押送國外審判之際發布，菲律賓軍方已否認軍心動搖的傳聞。