我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

星宇險釀開航「首起墜機」張國煒怒開除正副駕駛

她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬

厄瓜多油管漏油河流黑 宣布環境緊急狀態 民眾配量用水

中央社／厄瓜多奎寧德15日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
厄瓜多西北部油管破裂漏油，庫貝市鎮（Cube）的河水已經變色，當地居民正試圖建造堤防來阻擋油污溢流。(路透)
厄瓜多西北部油管破裂漏油，庫貝市鎮（Cube）的河水已經變色，當地居民正試圖建造堤防來阻擋油污溢流。(路透)

厄瓜多西北部油管破裂漏油，河流被污染成黑色，當局已宣布環境緊急狀態，下令居民配給飲用水。

這次漏油事件據信是山崩造成主要輸油管破裂所引起，在艾斯美拉達斯省（Esmeraldas）艾斯美拉達斯河（Esmeraldas River）一截河段已被污染。

庫貝市鎮（Cube）的河水已經變色，當地居民正試圖建造堤防來阻擋油污溢流。

農民甘達拉（Fernando Gandara）說：「石油形成的泥漿已經滲入所有山坡。」

艾斯美拉達斯省首府緊急行動委員會（Emergency Operations Committee）因擔心水質問題而宣布進入環境緊急狀態。

庫貝市人口20萬，當地首長表示，這次石油洩漏造成了「前所未有」的損失。

市長辦公室已停止將河水援引到市內供水槽，並敦促民眾依配量用水。

國營事業厄瓜多石油公司（Petroecuador）昨天表示，正在努力解決油管緊急情況。這家公司尚未估算出漏油量。

厄瓜多去年每天生產原油47.5萬桶，其中有 72%出口。

漏油管線為厄瓜多輸油管線（Trans-Ecuadorian Pipeline System, SOTE）一部分； 那是厄國使用最廣泛的管道系統，從亞馬遜地區（Amazon ）到太平洋岸全長500公里，每天可輸送36萬桶石油。

石油 亞馬遜 Amazon

上一則

秘魯漁民捕魚迷航 太平洋漂流95天奇蹟返家

下一則

川普加稅車價飆 美國車廠也受害 福特CEO吐1心聲

延伸閱讀

秘魯漁民捕魚迷航 太平洋漂流95天奇蹟返家

秘魯漁民捕魚迷航 太平洋漂流95天奇蹟返家
財經簡訊

財經簡訊
30萬委內瑞拉人恐失保護身分 共和黨眾議員向川普請命

30萬委內瑞拉人恐失保護身分 共和黨眾議員向川普請命
油價跌破70美元投機客押注跌勢 各機構下修風險升高

油價跌破70美元投機客押注跌勢 各機構下修風險升高

熱門新聞

弗雷德里克王子罹患罕病過世，得年22歲。(截圖自POLG基金會)

盧森堡王子驟逝 罹患罕病8年器官衰竭 得年22歲

2025-03-09 22:30
加拿大自由黨黨魁選舉由卡尼勝出。（美聯社）

「打了類固醇的技術官僚」加拿大新總理卡尼 能與川普一戰？

2025-03-10 01:40
格陵蘭議會選舉由支持緩步從丹麥獨立的民主黨爆冷勝出。圖為民主黨領袖尼爾森（Jens-Frederik Nielsen，左）12日在民主黨選舉派對上慶祝勝選。美聯社

格陵蘭議會選舉緩獨民主黨爆冷勝 應對川普當務之急

2025-03-12 10:54
強尼．索馬利（Johnny Somali)。(擷自TikTok@Johnny Somali)

美「滋事型網紅」南韓踢鐵板 被控多項罪名恐入獄10年

2025-03-08 08:50
菲律賓前總統杜特蒂被國際刑事法院發出逮捕令，今天在馬尼拉遭到逮捕並被羈押，現正被押送海牙途中。圖為菲律賓前總統杜特蒂（中）9日在香港集會上與支持者握手。歐新社

菲前總統杜特蒂被捕 正被押送海牙國際刑事法院

2025-03-11 10:01
特斯拉執行長馬斯克9日身穿寫有「政府效率部」的上衣，現身白宮南草坪。（美聯社）

馬斯克出這招結束俄烏戰 挨轟「站隊俄羅斯」

2025-03-10 02:10

超人氣

更多 >
金秀賢裸照曝光 金賽綸遺屬7點聲明：不得已公開

金秀賢裸照曝光 金賽綸遺屬7點聲明：不得已公開
解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光

解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光
目送大S入土為安 S媽晚間心痛再發聲：被凌虐10年

目送大S入土為安 S媽晚間心痛再發聲：被凌虐10年
她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬

她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬
買食物先看標籤能保命 買好市多牛肉「留意這個字」

買食物先看標籤能保命 買好市多牛肉「留意這個字」