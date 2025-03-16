菲前總統杜特蒂ICC應訊 被指打悲情牌為女兒期中選舉

杜特蒂的女兒、菲律賓副總統薩拉。（美聯社）

菲律賓前總統杜特蒂 （Rodrigo Duterte）於14日透過視頻連線方式出席國際刑事法院（ICC）首次聆訊。由於杜特蒂剛剛經歷長途飛行且健康狀況不佳，法院允許他遠程參加。杜特蒂的律師在法庭上表示，杜特蒂是從菲律賓「被綁架」至海牙，並因健康問題無法作證。

杜特蒂的律師梅迪亞爾德亞在法庭上說，他的當事人是從本國「被綁架」到海牙來的。杜特蒂患有「嚴重衰弱性健康問題」，聽力和視力衰退，「除了表明身份，我的當事人無法在這次聽證會上提供任何信息」。杜特蒂日前從境外返回抵達馬尼拉國際機場後被警方拘留，有關方面向其出示了ICC的逮捕令。載有杜特蒂的飛機12日抵達海牙。杜特蒂的女兒薩拉（Sara Duterte）隨後飛往海牙，並在法院外抗議父親遭「綁架」，聲稱這是政治迫害。

杜特蒂自2016年擔任菲律賓總統以來，主導了極具爭議的反毒行動，該行動導致大量毒品犯罪嫌疑人死亡，並引發國際社會對其人權紀錄的批評。2018年，ICC開始對杜特蒂的行為進行初步調查，並於2019年宣布菲律賓退出該法院。

杜特蒂的案件引起國際關注，若被定罪，他將面臨終身監禁。根據ICC計畫，審判預計在2026年初開始，並可能持續數年。法庭已定於9月23日舉行確認指控聽證會，屆時將檢視檢察官所提出的證據，決定哪些指控將被正式起訴。

杜特蒂遭國際刑警組織押解到ICC院受審，也象徵菲國兩大政治家族馬可仕家族與杜特蒂家族的決裂，不僅影響內政，默默關注局勢發展的還有華府 和北京。