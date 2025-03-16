美憂南韓研發核武 拜登下台前將其列「敏感」國家
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在南韓總統尹錫悅短暫實施戒嚴和首爾可能研發核武器的說法傳出後，美國能源部（DOE）在拜登政府下台前夕的1月初，首度將南韓列入該部「敏感國家與其他指定國家名單」（SCL）的最低層級範圍內，將自4月15日起生效。
該部說明，這份名單涵蓋範圍廣，列入名單不代表與美國是敵對關係，被列入指定國家的對象也包括許多與美國在能源、科學、技術、反恐、核不擴散等各種議題上合作的國家，也不會因此禁止雙邊互訪及合作，只是必須經事前內部檢討。但該部並未說明將南韓列入名單的原因，也沒有表示川普是否傾向於撤銷該決定。
韓聯社15日報導指出，該部官網目前的SCL共有台灣、中國、以色列、俄羅斯、伊朗、北韓、烏克蘭、印度及巴基斯坦等25國，還沒有南韓。
有看法是「擁核論」在南韓內擴散，可能是該部將南韓列入名單的因素之一。停職中的南韓總統尹錫悅前年1月拋出若來自北韓的核飛彈威脅加劇，首爾即不排除部署戰術核武等核武裝措施而備受美國兩黨關注。該部雖聲稱並不影響美韓合作，但由於南韓是美國盟邦，此事會在心理上對雙方的相關合作產生制約。
南韓外交部長趙兌烈表示，南韓外交部先前並未收到相關通知，但從非正式消息中得知了可能指定南韓的消息。外交部嚴正看待此事，正與美國相關單位緊密協商並積極交涉，避免對美韓之間的能源及科技領域相關合作造成負面影響。
布魯金斯學會(Brookings Institution)韓朝基金會主席呂寅曄(Andrew Yeo)表示：「顯然，將南韓列入這個『敏感』名單將給(美韓)聯盟帶來麻煩，示意美國不信任南韓，南韓也不相信他們最親密盟友會把其歸入通常屬於對手而非盟友的類別。」
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