美憂南韓研發核武 拜登下台前將其列「敏感」國家

2023年2月1日，美國派遣包括能攜帶核武的B-1B型戰略轟炸機參與美韓軍演。 （南韓國防部照片）

在南韓 總統尹錫悅 短暫實施戒嚴和首爾可能研發核武器的說法傳出後，美國能源部（DOE）在拜登政府下台前夕的1月初，首度將南韓列入該部「敏感國家與其他指定國家名單」（SCL）的最低層級範圍內，將自4月15日起生效。

該部說明，這份名單涵蓋範圍廣，列入名單不代表與美國是敵對關係，被列入指定國家的對象也包括許多與美國在能源、科學、技術、反恐、核不擴散等各種議題上合作的國家，也不會因此禁止雙邊互訪及合作，只是必須經事前內部檢討。但該部並未說明將南韓列入名單的原因，也沒有表示川普是否傾向於撤銷該決定。

韓聯社15日報導指出，該部官網目前的SCL共有台灣、中國、以色列、俄羅斯、伊朗、北韓 、烏克蘭、印度及巴基斯坦等25國，還沒有南韓。

有看法是「擁核論」在南韓內擴散，可能是該部將南韓列入名單的因素之一。停職中的南韓總統尹錫悅前年1月拋出若來自北韓的核飛彈威脅加劇，首爾即不排除部署戰術核武等核武裝措施而備受美國兩黨關注。該部雖聲稱並不影響美韓合作，但由於南韓是美國盟邦，此事會在心理上對雙方的相關合作產生制約。

南韓外交部長趙兌烈表示，南韓外交部先前並未收到相關通知，但從非正式消息中得知了可能指定南韓的消息。外交部嚴正看待此事，正與美國相關單位緊密協商並積極交涉，避免對美韓之間的能源及科技領域相關合作造成負面影響。