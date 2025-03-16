我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

星宇險釀開航「首起墜機」張國煒怒開除正副駕駛

她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬

美憂南韓研發核武 拜登下台前將其列「敏感」國家

編譯中心／綜合15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
2023年2月1日，美國派遣包括能攜帶核武的B-1B型戰略轟炸機參與美韓軍演。 （南韓國防部照片）
2023年2月1日，美國派遣包括能攜帶核武的B-1B型戰略轟炸機參與美韓軍演。 （南韓國防部照片）

南韓總統尹錫悅短暫實施戒嚴和首爾可能研發核武器的說法傳出後，美國能源部（DOE）在拜登政府下台前夕的1月初，首度將南韓列入該部「敏感國家與其他指定國家名單」（SCL）的最低層級範圍內，將自4月15日起生效。

該部說明，這份名單涵蓋範圍廣，列入名單不代表與美國是敵對關係，被列入指定國家的對象也包括許多與美國在能源、科學、技術、反恐、核不擴散等各種議題上合作的國家，也不會因此禁止雙邊互訪及合作，只是必須經事前內部檢討。但該部並未說明將南韓列入名單的原因，也沒有表示川普是否傾向於撤銷該決定。

韓聯社15日報導指出，該部官網目前的SCL共有台灣、中國、以色列、俄羅斯、伊朗、北韓、烏克蘭、印度及巴基斯坦等25國，還沒有南韓。

有看法是「擁核論」在南韓內擴散，可能是該部將南韓列入名單的因素之一。停職中的南韓總統尹錫悅前年1月拋出若來自北韓的核飛彈威脅加劇，首爾即不排除部署戰術核武等核武裝措施而備受美國兩黨關注。該部雖聲稱並不影響美韓合作，但由於南韓是美國盟邦，此事會在心理上對雙方的相關合作產生制約。

南韓外交部長趙兌烈表示，南韓外交部先前並未收到相關通知，但從非正式消息中得知了可能指定南韓的消息。外交部嚴正看待此事，正與美國相關單位緊密協商並積極交涉，避免對美韓之間的能源及科技領域相關合作造成負面影響。

布魯金斯學會(Brookings Institution)韓朝基金會主席呂寅曄(Andrew Yeo)表示：「顯然，將南韓列入這個『敏感』名單將給(美韓)聯盟帶來麻煩，示意美國不信任南韓，南韓也不相信他們最親密盟友會把其歸入通常屬於對手而非盟友的類別。」

圖為南韓總統尹錫悅和美國前總統拜登。（路透資料照
圖為南韓總統尹錫悅和美國前總統拜登。（路透資料照

南韓 北韓 尹錫悅

上一則

美伊聯手擊殺IS二號人物 里法伊生前任全球行動指揮官

下一則

匈牙利半世紀後再爆口蹄疫 南韓也爆疫情

延伸閱讀

川普司法部演說 稱批評他的媒體都「違法」

川普司法部演說 稱批評他的媒體都「違法」
遭美列「敏感國家」 韓聯社：拜登卸任前就被列入

遭美列「敏感國家」 韓聯社：拜登卸任前就被列入
川普政府推動大鬆綁環保法規 號稱為「歷來最大規模」行動

川普政府推動大鬆綁環保法規 號稱為「歷來最大規模」行動
籲美善用嚇阻與外交 蘇利文：一中政策將繼續維持和平

籲美善用嚇阻與外交 蘇利文：一中政策將繼續維持和平

熱門新聞

弗雷德里克王子罹患罕病過世，得年22歲。(截圖自POLG基金會)

盧森堡王子驟逝 罹患罕病8年器官衰竭 得年22歲

2025-03-09 22:30
加拿大自由黨黨魁選舉由卡尼勝出。（美聯社）

「打了類固醇的技術官僚」加拿大新總理卡尼 能與川普一戰？

2025-03-10 01:40
格陵蘭議會選舉由支持緩步從丹麥獨立的民主黨爆冷勝出。圖為民主黨領袖尼爾森（Jens-Frederik Nielsen，左）12日在民主黨選舉派對上慶祝勝選。美聯社

格陵蘭議會選舉緩獨民主黨爆冷勝 應對川普當務之急

2025-03-12 10:54
強尼．索馬利（Johnny Somali)。(擷自TikTok@Johnny Somali)

美「滋事型網紅」南韓踢鐵板 被控多項罪名恐入獄10年

2025-03-08 08:50
菲律賓前總統杜特蒂被國際刑事法院發出逮捕令，今天在馬尼拉遭到逮捕並被羈押，現正被押送海牙途中。圖為菲律賓前總統杜特蒂（中）9日在香港集會上與支持者握手。歐新社

菲前總統杜特蒂被捕 正被押送海牙國際刑事法院

2025-03-11 10:01
特斯拉執行長馬斯克9日身穿寫有「政府效率部」的上衣，現身白宮南草坪。（美聯社）

馬斯克出這招結束俄烏戰 挨轟「站隊俄羅斯」

2025-03-10 02:10

超人氣

更多 >
金秀賢裸照曝光 金賽綸遺屬7點聲明：不得已公開

金秀賢裸照曝光 金賽綸遺屬7點聲明：不得已公開
解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光

解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光
目送大S入土為安 S媽晚間心痛再發聲：被凌虐10年

目送大S入土為安 S媽晚間心痛再發聲：被凌虐10年
她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬

她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬
買食物先看標籤能保命 買好市多牛肉「留意這個字」

買食物先看標籤能保命 買好市多牛肉「留意這個字」