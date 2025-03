圖為一名戴著面紗的伊朗婦女在德黑蘭街頭。(歐新社) epa11953274 An Iranian woman walks next to a colorful decoration symbolizing 'Nowruz', the Persian New Year, on display in a street ahead of Nowruz celebrations in Tehran, Iran, 10 March 2025. Nowruz, which this year falls on 21 March, is a revered celebration in the greater Persian world, which includes the countries of Iran, Afghanistan, Azerbaijan, Turkey, and portions of western China and northern Iraq. EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH【作者:歐洲新聞圖片社,日期:2025-03-10,數位典藏序號:20250310172933672】

聯合國伊朗 問題獨立國際實況調查團14日發布報告,指出伊朗政府利用無人機、面部識別技術進行廣泛的電子監控,以強化對女性的頭巾法執行。伊朗警方並鼓動大眾採用手機應用程式Nazer,舉報公共、私人車輛內違反伊斯蘭服裝規定的婦女,據報告說法,違規者如涉及的士和救護車等私人車輛,警方收到案中時間、地點和車牌等資料後,會向車主發警告短訊,再犯者車輛會被充公。

報告指出,伊朗當局還在德黑蘭及南部地區部署無人機和閉路電視,監控婦女是否遵守強制戴頭巾的規定。

自2022年22歲女子艾米尼因未戴好頭巾遭宗教警察逮捕致死後,伊朗政府加大了對婦女服裝規範的打壓。報告指出,自從政府強化頭巾法的執行,婦女在過去兩年半中持續遭遇系統性歧視 ,並指出,這些監控手段和舉報機制可能會加劇社會的緊張局勢。

伊朗政府最初在大規模抗議後放緩了頭巾法的執行,但隨後重新啟動了「光明計畫」以加強執法,導致婦女的逮捕人數激增。這一加強鎮壓的策略對社會的影響仍然是未知數。此報告將於本周提交給聯合國人權委員會進一步審議。