加國新總理卡尼無意會川普 計畫訪英法 稱加入美「太瘋狂」

川普。（路透）

加拿大 自由黨黨首卡尼14日宣誓成為該國第24任總理，並立即面對挑戰。卡尼強調將繼續對美國商品實施報復性關稅 ，直至美方給予加拿大應有的尊重。他並反對任何將加拿大視為美國一部分的主張，直指有關「讓加拿大加入美國」的言論「太瘋狂了」。

另據新華社報導，在七國集團外長會議上，美國國務卿魯比歐為川普 的「讓加拿大成為美國第51個州」言論辯護，稱其基於經濟利益。卡尼對此強烈反駁，稱這一提議「太瘋狂了」。卡尼堅稱加拿大絕不會成為美國的一部分。他指出，加拿大「永遠不會以任何方式、形式成為美國的一部分」，並期望他的政府可以與華府合作以促進兩國利益。

卡尼表示，加拿大新政府將重點關注兩個主要優先事項：在美國關稅威脅面前保護加拿大勞動者利益和發展加拿大經濟。

在首次行政行動中，卡尼宣布取消消費者碳稅，旨在減輕民眾經濟壓力。新內閣設有24名成員，未設置副總理職位，並保持了處理美加關係的關鍵人物弗里蘭等人的職務，以維持聯邦政府核心業務的連續性和杜魯多時期的核心團隊。

外交方面，卡尼表示，暫時無意與美國總統川普會面，並計畫訪問英國和法國，共同探討如何應對國際貿易中的負面因素。

中央社引述法新社報導，加拿大官員表示，他們希望未來幾天能促成卡尼與川普通話。卡尼稱美國對加拿大加徵關稅並不合理，形容川普政府為加拿大一世代以來所面臨的最大挑戰。

然而，隨著能最早於5月舉行的聯邦大選的臨近，卡尼和自由黨政府將面臨反對黨的挑戰，可能出現不信任投票，這使得卡尼的新政府處於過渡階段。