加國新總理卡尼無意會川普 計畫訪英法 稱加入美「太瘋狂」
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加拿大自由黨黨首卡尼14日宣誓成為該國第24任總理，並立即面對挑戰。卡尼強調將繼續對美國商品實施報復性關稅，直至美方給予加拿大應有的尊重。他並反對任何將加拿大視為美國一部分的主張，直指有關「讓加拿大加入美國」的言論「太瘋狂了」。
另據新華社報導，在七國集團外長會議上，美國國務卿魯比歐為川普的「讓加拿大成為美國第51個州」言論辯護，稱其基於經濟利益。卡尼對此強烈反駁，稱這一提議「太瘋狂了」。卡尼堅稱加拿大絕不會成為美國的一部分。他指出，加拿大「永遠不會以任何方式、形式成為美國的一部分」，並期望他的政府可以與華府合作以促進兩國利益。
卡尼表示，加拿大新政府將重點關注兩個主要優先事項：在美國關稅威脅面前保護加拿大勞動者利益和發展加拿大經濟。
在首次行政行動中，卡尼宣布取消消費者碳稅，旨在減輕民眾經濟壓力。新內閣設有24名成員，未設置副總理職位，並保持了處理美加關係的關鍵人物弗里蘭等人的職務，以維持聯邦政府核心業務的連續性和杜魯多時期的核心團隊。
外交方面，卡尼表示，暫時無意與美國總統川普會面，並計畫訪問英國和法國，共同探討如何應對國際貿易中的負面因素。
中央社引述法新社報導，加拿大官員表示，他們希望未來幾天能促成卡尼與川普通話。卡尼稱美國對加拿大加徵關稅並不合理，形容川普政府為加拿大一世代以來所面臨的最大挑戰。
然而，隨著能最早於5月舉行的聯邦大選的臨近，卡尼和自由黨政府將面臨反對黨的挑戰，可能出現不信任投票，這使得卡尼的新政府處於過渡階段。
專家認為，執政黨自由黨需要提前準備應對議會休會結束後反對黨派可能提出的不信任投票，如果自由黨在聯邦大選中失利，卡尼或將成為歷史上任期最短的總理之一。
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