我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普簽署行政命令 裁減美國之音等國營媒體員工

年過50歲容易失眠 醫曝常見7大生理原因都與「這」有關

紅海危機持續 川普下令對葉門叛軍發動大規模攻擊

中央社／華盛頓15日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00

美國總統川普（Donald Trump）今天表示，已下令美軍對葉門什葉派激進團體「青年運動」（Houthis）叛軍進行大規模攻擊。這個背後有伊朗撐腰的團體連月來封鎖紅海的商船交通。

川普今天下午在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文宣布，已下令美軍對葉門「青年運動」恐怖分子發動「果斷、強大的軍事行動」。

川普表示，在伊朗資助下，青年運動針對美國飛機發射飛彈，攻擊美軍及其盟友，這些攻擊行為不僅造成美國及世界經濟重大損失，還把許多無辜生命置於危險之中。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）引述一名國防官員表示，美國軍艦、軍機對葉門發動攻擊，鎖定雷達、空防據點及無人機發射地點等目標。繼先前通過此區域的商船及美軍遭受攻擊後，這次行動是打擊青年運動軍事能力一系列行動的開端。

川普表示，青年運動對美國船隻的攻擊「將不被允許」，「我們將動用壓倒性的致命武力，直到達成目標為止」。

他也向青年運動成員喊話，「你們的攻擊必須從今天起停止」，否則「前所未見的地獄將臨到你們身上」。

川普同時呼籲伊朗，「必須立即停止對青年運動恐怖分子的支持。」

川普1月重返白宮後簽署行政命令，再次將青年運動叛軍列為「外國恐怖組織」，以為展開更具針對性的行動鋪路。

川普 伊朗 白宮

上一則

緬甸軍方空襲中部村莊 至少27平民喪生

延伸閱讀

民主黨演「假打鬥」替川普開支法案背書 分析：傷形象

民主黨演「假打鬥」替川普開支法案背書 分析：傷形象
川普受訪遭麥克風打臉 酸記者：你今晚會成為頭條

川普受訪遭麥克風打臉 酸記者：你今晚會成為頭條
川普證實 美國伊拉克聯手擊斃IS第二號人物

川普證實 美國伊拉克聯手擊斃IS第二號人物
「原則上同意」究竟同不同意？ 剖析普亭的話術與川普的盤算

「原則上同意」究竟同不同意？ 剖析普亭的話術與川普的盤算

熱門新聞

弗雷德里克王子罹患罕病過世，得年22歲。(截圖自POLG基金會)

盧森堡王子驟逝 罹患罕病8年器官衰竭 得年22歲

2025-03-09 22:30
加拿大自由黨黨魁選舉由卡尼勝出。（美聯社）

「打了類固醇的技術官僚」加拿大新總理卡尼 能與川普一戰？

2025-03-10 01:40
格陵蘭議會選舉由支持緩步從丹麥獨立的民主黨爆冷勝出。圖為民主黨領袖尼爾森（Jens-Frederik Nielsen，左）12日在民主黨選舉派對上慶祝勝選。美聯社

格陵蘭議會選舉緩獨民主黨爆冷勝 應對川普當務之急

2025-03-12 10:54
強尼．索馬利（Johnny Somali)。(擷自TikTok@Johnny Somali)

美「滋事型網紅」南韓踢鐵板 被控多項罪名恐入獄10年

2025-03-08 08:50
菲律賓前總統杜特蒂被國際刑事法院發出逮捕令，今天在馬尼拉遭到逮捕並被羈押，現正被押送海牙途中。圖為菲律賓前總統杜特蒂（中）9日在香港集會上與支持者握手。歐新社

菲前總統杜特蒂被捕 正被押送海牙國際刑事法院

2025-03-11 10:01
特斯拉執行長馬斯克9日身穿寫有「政府效率部」的上衣，現身白宮南草坪。（美聯社）

馬斯克出這招結束俄烏戰 挨轟「站隊俄羅斯」

2025-03-10 02:10

超人氣

更多 >
3組星座天生就是冤家 牡羊遇上他「矛盾永無止盡」

3組星座天生就是冤家 牡羊遇上他「矛盾永無止盡」
什麼植物這麼神 種在番茄旁可驅蟲還讓果實味道更好

什麼植物這麼神 種在番茄旁可驅蟲還讓果實味道更好
具俊曄捧大S骨灰痛哭 大雨中送愛妻入土為安

具俊曄捧大S骨灰痛哭 大雨中送愛妻入土為安
台「一代大俠」陳屍家中多日 鄰居聞惡臭報警

台「一代大俠」陳屍家中多日 鄰居聞惡臭報警
金秀賢裸照曝光 金賽綸遺屬7點聲明：不得已公開

金秀賢裸照曝光 金賽綸遺屬7點聲明：不得已公開