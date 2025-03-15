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緬甸軍方空襲中部村莊 至少27平民喪生

中央社／大馬士革15日綜合外電報導

緬甸反對派和網路媒體今天報導，軍方對抵抗勢力掌控的中部村莊發動空襲，造成至少27名平民喪生，還有30人受傷。

美聯社報導，緬甸第二大城瓦城（Mandalay）人民防衛部隊發言人表示，這起攻擊昨天下午3時發生在位於瓦城以北約65公里新古鎮（Singu）的萊潘拉村（Let Pan Hla）。

緬甸軍政府近期加強對反抗勢力和少數族裔遊擊隊的空襲，這兩派有時會聯手對抗政府軍。

去年7月，支持緬甸主要反對派的瓦城人民防衛部隊（MDY-PDF）占領了新古鎮。

該組織今天在其Telegram頻道上發布聲明，稱在針對萊潘拉村擁擠市場的空襲中有6名兒童喪生，市場附近約有10棟房屋被砲火摧毀。

緬甸獨立英文媒體「今日緬甸」（Myanmar Now）報導，市場附近的一家茶館遭遇空襲，死亡人數已達30人，另有7人傷勢嚴重。

根據緬甸研究兼倡議機構Nyan Lynn Thit Analytica上月發布的報告，自2021年軍方接管政權以來，多達4157次空襲共造成2224名平民喪生，還有3466人受傷。

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