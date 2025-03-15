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送議員10萬日圓禮券 日相道歉仍被逼宮 恐惹1大麻煩

編譯中心／綜合14日電
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日本首相石破茂14日針對他向部分執政黨眾議員發送禮券一事道歉。(取材自日本首相官邸)
日本首相石破茂14日針對他向部分執政黨眾議員發送禮券一事道歉。(取材自日本首相官邸)

日本首相石破茂因向15名自民黨初次當選的眾議員發送價值10萬日圓（約673美元）的商品券而引發爭議。石破於14日在國會道歉，強調這一行為不構成法律問題，但仍遭在野黨批評，並面臨辭職的呼聲。

路透報導，此舉可能進一步傷害石破政府已經偏低的支持率，並導致新財政年度的預算案延後通過。

石破茂解釋稱，這些商品券是他自掏腰包準備的，並以餐會伴手禮的形式送給議員，目的是對其在選舉中的努力「表達感謝」。他強調這並非與政治活動相關的捐贈，不違反政治資金規正法，並且商品券的發放並未涉及石破的選區議員，因此他認為這在法律上是站得住腳的。但就連自民黨執政盟友內部也發出批評。

此次事件發生在日本即將於7月舉行的參議院選舉前夕，與此同時，面對美國總統川普(Donald Trump)持續升級的貿易戰，日本經濟正遭遇逆風。石破政府的支持率已處於低位，根據NHK的民調，支持率已從2月的44%下降至36%。一些分析指出，若石破未能有效處理此事件並恢復民眾信任，將可能危及自民黨執政聯盟的穩定，尤其是在即將通過的新財政年度預算案中，該事件可能進一步拖延預算案的通過，進而加重政府的政治壓力。

石破的少數聯盟被迫對4月開始的新財年政府預算案進行罕見修改，以安撫在野黨並確保預算案能在3月31日的最終期限前獲得國會批准。

在野黨有意見認為「若有極高可能違反法律，辭職是有可能的狀況」、「國民正因物價高漲而苦惱之際，這種行為在道義上無法容許」。最大在野黨立憲民主黨代表野田佳彥指出，「從社會一般認知來看，這筆金額過高，必須嚴格要求首相解釋」。

日本 石破茂 眾議員

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