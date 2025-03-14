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北韓走私船撞中籍船近20死 平壤疑違聯國制裁 兩國沉默

記者陳湘瑾／綜合13日電
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韓聯社報導，一艘疑似走私煤炭的北韓貨船，上月在朝鮮半島西部海域與中國船隻相撞，造成近20名船員死亡；圖為北韓領導人金正恩3月8日視察造船廠。（朝中社）
韓聯社報導，一艘疑似走私煤炭的北韓貨船，上月在朝鮮半島西部海域與中國船隻相撞，造成近20名船員死亡；圖為北韓領導人金正恩3月8日視察造船廠。（朝中社）

韓媒指，2月底一艘疑似走私煤炭的北韓貨船，在朝鮮半島西部海域與一艘中國船隻相撞後沉沒，造成近20名北韓船員死亡。不過對於此事，北韓和中方均保持沉默。

韓聯社13日引述消息人士稱，2月底一艘關閉船舶自動識別系統（AIS）的北韓貨船，在中國東南部某港口附近與中國船隻相撞後沉沒。中國有關部門雖展開救援，但只有部分北韓船員獲救，最後約15-20人遇難。中國船隻的受損程度則較為輕微。

報導指出，北韓出口煤炭違反聯合國安理會第2371號對北韓制裁決議，事發海域則是走私出口煤炭的北韓貨船經常出沒的地點。據悉，當時海上出現濃霧，能見度差。由於該北韓貨船規避制裁關閉了AIS，中國船隻或因此未能及時發現。

韓聯社稱，此次事故雖造成重大人員傷亡，但北韓和中方均未公布消息。上述消息人士表示，此次事故的真相若公之於眾，不僅對北韓不利，也會使默許違反聯合國決議行為的中方陷入窘境，雙方或許因此選擇秘而不宣。

聯合國安理會於2017年8月5日通過的第2371號決議，是針對北韓在2017年7月進行的飛彈試射。制裁內容包括禁止從北韓進口該國主要出口項目，包括煤礦、鋼鐵、鉛和海產品。據估計，該制可能導致北韓的國際收入減少10億美元，即該國三分之一的國際收入。之後，聯合國安理會還將27艘船隻、21間船務公司（2間在香港註冊）和台商張永源列入黑名單，指他們違反安理會決定，向北韓走私原油及協助賣煤。

韓聯社報導，南韓國家情報院未否認相關報導，稱正密切關注相關動向。

南韓統一部也表示，對於北韓貨船事故的報導，暫無其他要補充的內容。統一部正嚴密關注，有關方為規避制裁從事各種非法活動消息。中國作為聯合國常任理事國，肩負著更多遵守國際準則的責任。

北韓 聯合國 南韓

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