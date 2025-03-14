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鑄造成本高於面額 德國央行倡廢1、2歐分硬幣

編譯中心／綜合13日電
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德國央行倡議推動廢除一歐分。(新華社)
德國央行倡議推動廢除一歐分。(新華社)

為解決小額硬幣鑄造成本高於面額的問題，德國央行倡議聯邦政府將交易額最小單位調整為5歐分（即0.05歐元，約0.05美元），現金支付採四捨五入制，以推動廢除一歐分與兩歐分硬幣流通。

德國央行11日發布新聞稿指出，一歐分和兩歐分硬幣已不再受民眾歡迎，新聞稿援引歐盟去年12月發布的官方民調數據，說明61%歐元使用者贊成廢除這兩個面額最小的歐元硬幣，德國雖低於歐元區平均，但也有51%民眾支持廢除。

德國央行去年成立的「國家現金論壇」（National Cash Forum）已向聯邦財政部提案，未來消費者在超市或零售商店以現金付款時，結帳金額應自動四捨五入，例如把9.99歐元的帳單上調為10歐元；9.51歐元的交易額下調為9.5歐元。

成立目的在確保德國現金安全性與可用性的「國家現金論壇」表示，一歐分與兩歐分硬幣很少回流到央銀，顯示這些硬幣往往被民眾囤積或遺失，事實上不具流通價值。

論壇主席巴茲（Burkhard Balz）受德媒訪問時說，「若我們停止流通一歐分和兩歐分硬幣，將使現金支付對消費者更具吸引力，同時提高現金流通的可持續性和效率。」

此外，一歐分的製造成本已超過實際面額價值，德國北萊茵-西發利亞邦（Nordrhein-Westfalen）環境部估算，考量鑄造、包裝和運輸，當前生產一枚1歐分硬幣的成本約1.65歐分，背後更有製造時增加生態壓力等隱形成本。

雖受多數專家與民眾支持，央行的倡議仍存在爭議。根據明鏡週刊（Der Spiegel），德國零售業協會（HDE）即對德國立法規定現金支付四捨五入機制持保留態度，認為應由歐盟統一推動，而非個別國家獨立實施。另一方面，德國過去有過類似試點計畫，但以失敗告終。

德國 央行 歐盟

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