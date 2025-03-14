巴基斯坦火車遇劫 軍方30小時救346人質 擊斃33恐嫌

巴基斯坦俾路支省的火車3月12日遭劫，劫後餘生的乘客14日抵達俾路支省首府奎達接受治療。（路透）

巴基斯坦軍方官員表示，安全部隊包圍30個小時後，12日救出被武裝組織「俾路支解放軍 」（BLA）劫持的346多名火車乘客，並證實有27名未值勤的士兵遭武裝分子槍殺。

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中央社引述法新社報導，一個分離主義組織炸毀鐵軌，並朝一列搭載約450名乘客、從俾路支省（Balochistan）首府奎達（Quetta）駛往開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）往白沙瓦(Peshawar)的火車開火，巴基斯坦安全部隊11日下午展開營救任務。

不具名軍方官員說：「行動期間，346名人質獲釋，33名恐怖分子遭擊斃。」

軍方官員說，死亡的士兵中，有27人是搭乘火車的乘客，另一名是值班士兵，在肅清行動中喪生。

這名官員並未透露平民死亡人數，但鐵路官員和醫療人員稍早表示，火車司機員和一名員警遇害。

另綜合路透、新華社報導，巴三軍新聞局12日表示，巴安全部隊擊斃全部33名恐怖分子，並分階段解救了300多名人質；21名人質被恐怖分子殺害，四名軍人在清剿行動中死亡。中國駐卡拉奇總領館12日下午再次確認，目前沒有中國公民在這一事件中傷亡的報告。

巴三軍新聞局發表聲明說，巴安全部隊與恐怖分子進行長時間交戰，最終打死全部33名恐怖分子。恐怖分子在軍方實施清剿行動前殺害了21名人質，有四名軍人在清剿行動中死亡。

英媒援引巴軍方發言人稱，巴安全部隊正在為遇害者家屬及獲救人質提供支持和援助，並在當地深入開展清剿行動。

巴三軍新聞局稱，有情報證實此次襲擊由阿富汗 境內的恐怖分子頭目策畫並指揮。巴方敦促阿富汗臨時政府履行職責，拒絕利用阿領土對巴實施恐怖主義活動。

過去幾年，分離主義團體指責外來者掠奪與阿富汗和伊朗 接壤的俾路支省自然資源，攻擊事件激增，主要針對安全部隊和外來的少數民族。

俾路支解放軍在聲稱犯下攻擊事件後發表的聲明中，要求與安全部隊交換被監禁的成員。