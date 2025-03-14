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巴基斯坦火車遇劫 軍方30小時救346人質 擊斃33恐嫌

編譯中心／綜合13日電
巴基斯坦俾路支省的火車3月12日遭劫，劫後餘生的乘客14日抵達俾路支省首府奎達接受治療。（路透）
巴基斯坦俾路支省的火車3月12日遭劫，劫後餘生的乘客14日抵達俾路支省首府奎達接受治療。（路透）

巴基斯坦軍方官員表示，安全部隊包圍30個小時後，12日救出被武裝組織「俾路支解放軍」（BLA）劫持的346多名火車乘客，並證實有27名未值勤的士兵遭武裝分子槍殺。

來源：YouTube

中央社引述法新社報導，一個分離主義組織炸毀鐵軌，並朝一列搭載約450名乘客、從俾路支省（Balochistan）首府奎達（Quetta）駛往開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）往白沙瓦(Peshawar)的火車開火，巴基斯坦安全部隊11日下午展開營救任務。

不具名軍方官員說：「行動期間，346名人質獲釋，33名恐怖分子遭擊斃。」

軍方官員說，死亡的士兵中，有27人是搭乘火車的乘客，另一名是值班士兵，在肅清行動中喪生。

這名官員並未透露平民死亡人數，但鐵路官員和醫療人員稍早表示，火車司機員和一名員警遇害。

另綜合路透、新華社報導，巴三軍新聞局12日表示，巴安全部隊擊斃全部33名恐怖分子，並分階段解救了300多名人質；21名人質被恐怖分子殺害，四名軍人在清剿行動中死亡。中國駐卡拉奇總領館12日下午再次確認，目前沒有中國公民在這一事件中傷亡的報告。

巴三軍新聞局發表聲明說，巴安全部隊與恐怖分子進行長時間交戰，最終打死全部33名恐怖分子。恐怖分子在軍方實施清剿行動前殺害了21名人質，有四名軍人在清剿行動中死亡。

英媒援引巴軍方發言人稱，巴安全部隊正在為遇害者家屬及獲救人質提供支持和援助，並在當地深入開展清剿行動。

巴三軍新聞局稱，有情報證實此次襲擊由阿富汗境內的恐怖分子頭目策畫並指揮。巴方敦促阿富汗臨時政府履行職責，拒絕利用阿領土對巴實施恐怖主義活動。

過去幾年，分離主義團體指責外來者掠奪與阿富汗和伊朗接壤的俾路支省自然資源，攻擊事件激增，主要針對安全部隊和外來的少數民族。

俾路支解放軍在聲稱犯下攻擊事件後發表的聲明中，要求與安全部隊交換被監禁的成員。

阿富汗 解放軍 伊朗

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