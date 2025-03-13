氣候變遷 研究：全球逾半稠密城潮濕 亞洲洪災風險升

最新研究顯示，超過半數的全球人口最稠密都市正變得更加潮濕，台北市與新北市正變得更加乾燥。(歐新社)

最新研究顯示，超過半數的全球人口最稠密都市正變得更加潮濕，不過，台灣台北市與新北市正變得更加乾燥，原因是氣候變遷的大氣效應加劇，正帶動都會區的水分布劇變。

英國卡迪夫大學和布里斯托大學代表援助機構WaterAid所做的學術研究，在檢驗全球112座城市的資料後發現，52%（58座）城市過去42年來呈現日益潮濕的趨勢，包括斯里蘭卡 可倫坡、印度 孟買以及馬來西亞吉隆坡等。

同時，約44%（49座）的都會中心正變得更乾燥，包括台灣雙北、中國大陸香港 、美國洛杉磯、法國巴黎、沙烏地阿拉伯利雅德以及埃及開羅等。

根據報告，潮濕趨勢最強的五座城市依序為可倫坡、巴基斯坦費沙拉巴德（Faisalabad）、印度蘇拉特（Surat）、印度班加羅爾、印度孟買。乾燥趨勢最強的五座城市依序為開羅、約旦安曼、蘇丹喀土穆（Khartoum）美國聖地牙哥以及利雅德，香港排第14，台灣雙北排第17。

報告指出，面臨洪災風險升高的城市幾乎全在亞洲，其中半數在印度，而歐洲、北非及中東正在經歷更強烈的乾燥趨勢。

過去的研究已發現，洪災和乾旱等天氣相關的災害過去50年已增加400%，90%的氣候災害是太潮濕或太乾燥造成。