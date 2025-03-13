歐盟外長：武統漸取代國際法 俄國侵烏只是一例

2024年9月17日，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）訪問薩爾路易營區時，一名傘兵進行展示。（路透）

歐盟 外交事務負責人11日告訴聯合國 安全理事會(UNSC)，俄羅斯 入侵烏克蘭只是越來越多「武力統治」取代國際法的案例之一；俄羅斯駐聯合國大使則反過來指責歐盟「武斷」和「恐俄」，質問聯合國是否需要與歐盟對話。

央廣引述法新社報導，歐盟外交事務高級代表卡拉斯(Kaja Kallas)在安理會關於與歐盟關係的會議上表示，聯合國成立80年後，現在面臨「前所未見的壓力」。這位愛沙尼亞前總理表示：「我們看到公然違反聯合國憲章的行為。我們看到了用武力統治取代法治的企圖。」

卡拉斯呼籲尊重國際法和人權，並表示，「無論是在加薩、蘇丹、剛果民主共和國、緬甸、海地還是烏克蘭，國際法和人權都面臨風險或受到嚴重侵犯」。

在美國向烏克蘭施加強大壓力，要求達成協議以結束與俄羅斯的戰爭之際，卡拉斯重申歐盟對基輔的支持及其對「公正和持久和平」的要求。他對包括安理會兩個常任理事國美國和俄羅斯在內的特使說：「歐洲從自身歷史中吸取了教訓，屈服於侵略者的要求會導致更多暴力。」

「如果唯一的責任方俄羅斯撤軍並停止轟炸烏克蘭，這場戰爭就可以立刻結束，俄羅斯隨時都可以結束這場戰爭，但它卻選擇不這樣做。」

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞回擊說，曾與俄羅斯合作的歐盟已成為「僵化、咄咄逼人、恐俄的集團」。俄羅斯特使告訴安理會：「我想呼籲你們認真思考，聯合國是否需要與這樣一個公然侵犯人權的機構對話。」

另據「金融時報」(Financial Times)報導，正當柏林當局承諾將為歐洲防禦出更大一份力，有報告指出，德國聯邦國防軍新兵走人情況嚴峻，人員短缺正將兵力推向「臨界點」。

德國國會軍隊事務專員霍格表示，德國武裝部隊有1/4新兵入伍不到六個月就走人，即便徵募新兵取得部分進展，留不住人，意味著兵力仍難以於2031年前達到20.3萬人次的目標。

事實上，德軍總兵力不增反減，目前人數來到18.1萬多一點點。然而，面臨美國有可能移出歐洲，柏林當局仍承諾將出更多力來提升區域防禦力。