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菲政府依國際法逮杜特蒂 分析：防軍變、削弱家族影響力

編譯中心╱綜合12日電
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菲律賓前總統杜特蒂11日因涉嫌犯下危害人類罪被捕，當天深夜就被押上飛機，前往荷蘭海牙國際刑事法院接受審判，預計今天抵達後被送往ICC拘留設施，待在那裡準備首次出庭。圖為杜特蒂2018年在馬尼拉東北方的奎松市持槍向攝影者開玩笑。（美聯社）
菲律賓前總統杜特蒂11日因涉嫌犯下危害人類罪被捕，當天深夜就被押上飛機，前往荷蘭海牙國際刑事法院接受審判，預計今天抵達後被送往ICC拘留設施，待在那裡準備首次出庭。圖為杜特蒂2018年在馬尼拉東北方的奎松市持槍向攝影者開玩笑。（美聯社）

菲律賓政府依國際刑事法院發出的逮捕令逮捕前總統杜特蒂，並將他送往海牙。分析人士認為，不讓杜特蒂留在國內，除可避免人民示威甚至軍變之外，也能削弱杜特蒂家族的影響力。

現年79歲的杜特蒂於2016年至2022年擔任菲律賓總統，他被控在執政期間發動掃毒戰，以法外處決方式殺害數以千計可疑吸毒者。

菲律賓政治分析家、前總統艾奎諾三世的政務顧問亞馬斯（Ronald Llamas）接受中央社訪問時說，雖然菲律賓總統小馬可仕沒有承認，但杜特蒂的被捕，與兩家族之間的政治鬥爭脫不了關係。

小馬可仕強調，將前總統杜特蒂押送海牙國際刑事法院，是為了履行菲律賓對國際刑警組織的義務。

亞馬斯說，杜特蒂的被捕雖可看出美中對抗的影子，但過去兩年來，杜特蒂家族與馬可仕家族之間的鬥爭持續白熱化，現已變成生存之戰。

杜特蒂女兒薩拉很有可能在2028年菲律賓總統大選角逐總統大位，而馬可仕家族則欲進一步鞏固政治地位；從地緣政治角度來看，小馬可仕家族被認為親美、杜特蒂家族被認為親中，哪個家族掌權，將影響南海局勢。

杜特蒂的父親曾是前總統老馬可仕（Ferdinand Marcos）的內閣官員，杜特蒂在擔任總統任內，允許被指控為獨裁者的老馬可仕安葬於英雄公墓，小馬可仕和薩拉於2022年總統大選時為競選搭擋，兩家族關係原本和睦。

但總統大選過後，兩家族因對中政策、掃毒立場以及政治利益等因素漸行漸遠，後來正式決裂。小馬可仕早前表示不會協助國際刑事法院調查杜特蒂任內的掃毒戰，但去年11月改口稱，如果杜特蒂自己願意作供或是接受調查，則一旦國際刑事法院決定逮捕杜特蒂，菲律賓政府將不會阻止。

如今杜特蒂被送往海牙，亞馬斯分析，只要杜特蒂人不在菲律賓，他的律師團即使向最高法院申請暫時禁制令也無濟於事，他的支持者就算試圖發動示威、甚至軍變，也難成氣候。

亞馬斯進一步表示，杜特蒂的被捕，也將讓薩拉的政治前景蒙受連帶傷害，因為杜特蒂的罪名相當沉重，一些原本對於彈劾薩拉猶豫不決的參議員，現在恐將被迫投下贊成票。

有關杜特蒂被捕對於菲律賓政局的後續影響，亞馬斯認為，就目前來看，小馬可仕政府策略運用得當，讓杜特蒂家族難以從中謀取政治利益。但亞馬斯說，這仍將是一場「扭轉戰」，杜特蒂家族也會聲稱遭受政治迫害，博取民眾同情。

杜特蒂 總統大選 彈劾

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