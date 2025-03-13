格陵蘭議會變天 緩獨、中間偏右的民主黨爆冷勝出

格陵蘭議會11日改選，立場中間偏右、支持緩步從丹麥獨立的在野黨民主黨(Demokraatit)躍居第一大黨，該黨選前強硬反對美國總統川普掌控格陵蘭提議。(歐新社)

格陵蘭 議會11日改選，立場中間偏右、支持緩步從丹麥獨立的在野黨民主黨 (Demokraatit)躍居第一大黨，該黨選前強硬反對美國總統川普 掌控格陵蘭提議。力主獨立、與美國合作態度最開放的方向黨(Naleraq)得票居次，總理艾格德(Mute Egede)的伊努特社群黨(Inuit Ataqatigiit)落居老三。

路透等媒體報導，從未執政的民主黨得票率從四年前的9.1%大增至29.9%，意外勝出。主張迅速獨立的方向黨得票率也翻倍，獲二成四五選票。

共組當前執政聯盟的伊努特社群黨和前進黨也主張緩步獨立，這次得票率分別為二成一四、一成四七，合計僅約三成六；在上屆選舉，兩黨得票率共逾六成六。

民主黨黨魁、曾任產業暨礦產部長的尼爾森(Jens-Frederik Nielsen)將與其他政黨商議組建執政聯盟。尼爾森說，格陵蘭人想要改變，希望有更多商業活動來挹注福利措施，「我們不想明天就獨立，我們想打好基礎」。華爾街日報指出，中間偏右的民主黨在選戰著重教育、醫療和就業等，可能顯示許多格陵蘭人厭倦國際目光，轉而聚焦內政。

得票居次的方向黨在選前聲勢激增，該黨目標是在四年後的下次議會改選前，將與丹麥當局的獨立協議交付表決。方向黨領袖曾說希望三年內獨立及與美國達成雙邊安全協議。

方向黨要角芬克爾是格陵蘭最支持川普的政治人物，曾參加川普1月就職典禮，推動與美國加強連結，但招致對手猛烈批評，有人還稱他是格陵蘭的叛徒。芬克爾近期在播客節目主張，川普是被誤解。紐約時報報導，方向黨得票第二，顯示急獨主張將維持影響力，該黨也可能會推動擴大與美交流。

川普對格陵蘭的興趣，已令獨立成為這次選戰焦點。川普曾拒絕排除以武力取得該島，但後來軟化立場說，會尊重格陵蘭人意願；若該島加入美國，他願意巨額投資格陵蘭。但民調顯示，至少八成五格陵蘭人反對併入美國。

11日選舉投票率達七成四，是12年來新高，有的投票所大排長龍，為了消化人潮開很晚。

在格陵蘭廣播公司10日舉行的最後一場辯論會，擁有議席的五黨領袖都說不信任川普。格陵蘭所有主要政黨也都支持獨立，但對獨立時機、方法和其代價意見分歧；政治領袖雖抗拒川普掌控該島的說法，但不排除與美國強化商業關係。

格陵蘭總理艾格德說，尊重選舉結果，將在後續的執政聯盟協商聽取任何提案。紐時引述丹麥政治分析家特里爾摩根森預測，民主黨可能選擇和艾格德的伊努特社群黨聯合執政，因為該黨相對溫和。

格陵蘭目前是丹麥王國的半自治領土。美國在格陵蘭設有一處軍事基地，且1951年美方與丹麥簽署的國防協議，也賦予美國在格陵蘭防務的重要角色。