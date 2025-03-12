日本311大地震14周年 仍有近3萬人無法返回家園

日本宮城縣名取市11日放飛鴿子形氣球，悼念311地震受難者。(歐新社)

日本 311東日本大地震 11日滿14周年，各地在地震發生的下午2時46分舉行悼念儀式，為逝者祈福。這場日本二戰後最嚴重的自然災害至今統計死亡和失蹤人數2萬2228人，目前因為福島第一核電廠事故與海嘯避難的人數仍有2萬7615人，近3萬人無法返回家園。

朝日新聞報導，日本首相石破茂 出席了在福島市由縣政府主辦的東日本大震災追悼復興祈福儀式，在地震發生的時刻默哀。

石破茂隨後致詞表示，「復興工作正在穩定推進」。他也提到，「政府將致力於確保福島第一核電廠安全確實的廢爐工作，同時改善歸還民眾的生活環境。」

在宮城縣氣仙沼市的小泉海岸，72歲的佐藤誠悅把妻子厚子（當年58歲）的遺照擺放在海浪拍打的岸邊，雙手合十祈禱後，把妻子最愛的洋桔梗拋向大海。厚子的遺體在距離這塊海岸不遠處被發現。

在宮城縣名取市的震災紀念公園，75歲的伊藤淑子輕輕觸摸刻有兒子名字的紀念碑，他14年前過世時還只是高中生。伊藤回憶當時表示，「被海嘯捲走的人高喊『救救我』，即使過去了14年，那些叫聲似乎至今還在我腦中揮之不去。」