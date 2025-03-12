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日本311大地震14周年 仍有近3萬人無法返回家園

編譯中心╱綜合11日電
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日本宮城縣名取市11日放飛鴿子形氣球，悼念311地震受難者。(歐新社)
日本宮城縣名取市11日放飛鴿子形氣球，悼念311地震受難者。(歐新社)

日本311東日本大地震11日滿14周年，各地在地震發生的下午2時46分舉行悼念儀式，為逝者祈福。這場日本二戰後最嚴重的自然災害至今統計死亡和失蹤人數2萬2228人，目前因為福島第一核電廠事故與海嘯避難的人數仍有2萬7615人，近3萬人無法返回家園。

朝日新聞報導，日本首相石破茂出席了在福島市由縣政府主辦的東日本大震災追悼復興祈福儀式，在地震發生的時刻默哀。

石破茂隨後致詞表示，「復興工作正在穩定推進」。他也提到，「政府將致力於確保福島第一核電廠安全確實的廢爐工作，同時改善歸還民眾的生活環境。」

在宮城縣氣仙沼市的小泉海岸，72歲的佐藤誠悅把妻子厚子（當年58歲）的遺照擺放在海浪拍打的岸邊，雙手合十祈禱後，把妻子最愛的洋桔梗拋向大海。厚子的遺體在距離這塊海岸不遠處被發現。

在宮城縣名取市的震災紀念公園，75歲的伊藤淑子輕輕觸摸刻有兒子名字的紀念碑，他14年前過世時還只是高中生。伊藤回憶當時表示，「被海嘯捲走的人高喊『救救我』，即使過去了14年，那些叫聲似乎至今還在我腦中揮之不去。」

名古屋市昭和區的鶴舞公園11日也舉行了哀悼震災犧牲者的追悼儀式，在下午2時46分面向受災地區的方向默哀。

日本岩手縣陸前高田市在11日下午2點46分，人們為地震罹難者默哀一分鐘，並為罹難...
日本岩手縣陸前高田市在11日下午2點46分，人們為地震罹難者默哀一分鐘，並為罹難者祈禱。(歐新社)

日本 地震 石破茂

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