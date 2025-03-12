抗俄 法國近半青年願從軍但不願打仗 僅11%願上戰場搏命

法國近半數年輕人願意接受徵兵，但不願意上戰場搏命，只願意負責後勤支援。(新華社)

俄國進攻歐洲的新聞被炒作得很厲害，各國民調 機構紛紛對役齡男子展開調查。以18-30歲這個年齡層為例，將近半數的法國年輕人願意接受徵兵，令人感佩，但入伍是一回事，站到第一線執行戰鬥任務是另一回事，比率降到14%，34%表示從軍可以，但只負責後勤支援。

總體來說，48%受訪者表示國家需要時願意效力，將近半數，40%的受訪者回憶沒興趣，拒絕從軍。

英國泰晤士報最近的調查顯示，在18-27歲的年輕人當中，願意上戰場搏命的比率為11%。

法國另一項民調顯示，61%民眾支持恢復徵兵制，因為他們認為歐洲發生戰爭的風險變高，支持者年齡較高。65歲以上的支持比率將近75%，18-24歲支持恢復徵兵制的只有43%。

另據中央社引述法新社報導，德國 國會軍隊事務專員霍格（Eva Hoegl）11日表示，儘管德國軍隊在俄羅斯 2022年對烏克蘭發動全面侵略後，已斥巨資進行大規模改造，但目前各方面資源仍然太少。

霍格在發表德國聯邦國防軍狀況年度報告中寫道，俄烏戰爭爆發後，德國為強化軍隊而設立的1000億歐元(約1092億美元)特殊基金，雖已支持改善人力招募、發展基礎設施和加速新武器採購等行動但在許多案例中，成果「仍不明顯」，然而基金卻已用掉大部分。

霍格在報告中比喻，德軍改造就像反轉一艘油輪一樣費事，「採購戰車、艦艇、戰機或將整個營區現代化，都需要時間」。

報告下的結論是，「為了讓特殊基金支持下展開的重要計畫能完成或繼續，有必要讓常規國防預算增加」，且關鍵是要用更多投資來解決「遠遠不足的」兵員及有時「糟透了的」軍隊基礎設施。

美國總統川普為讓俄烏戰爭結束而主動對俄羅斯總統普亭示好後，歐洲人擔憂不再能仰賴美國的安全保障。

很可能出任德國新總理的梅爾茨（Friedrich Merz）已提議要修改嚴格的政府舉債法規來提高國防支出，但在其他政黨似乎意願不高之下，計畫若要取得所需的國會三分之二席同意還困難重重。