巴基斯坦武裝組織襲擊火車 挾持450乘客當人質

巴基斯坦賈法爾特快速列車。(取材自Jaffar Express)

巴基斯坦最凶狠的「俾路支解放軍 」（BLA），11日在西南部俾路支省（Balochistan）截停一輛滿載乘客的火車，除了導致一名火車司機員受傷，並挾持450多名火車乘客當人質，他們準備以這些人質與政府談判，但條件還不清楚。

中央社引述法新社報導，武裝組織「俾路支解放軍」發布聲明宣稱犯下這次攻擊，根據聲明，多名槍手在偏遠的西比（Sibi）地區炸毀鐵軌並控制列車。

俾路支省首府奎達（Quetta）鐵路機構高官卡席夫（Muhammad Kashif）表示：「車上450多名乘客被槍手扣為人質。」西比附近地區一名高階警官說：「火車仍卡在被群山環繞的一條隧道前。」

事發地點是山區，有利激進分子藏身並策畫攻擊。根據一名高階警官，周邊醫院已進入緊急狀態。

BBC報導，這列賈法爾特快列車(Jaffar Express Train)是從奎達(Quetta)開往白沙瓦(Peshawar)，乘客大約有400多人。分離主義組織在聲明中表示，他們先炸毀了鐵軌，然後逼停火車。劫持了包括軍事人員在內的182名人質，其中包括巴基斯坦軍隊成員和其他休假的安全官員。並威脅說，如果安全部隊不離開該地區，他們就會殺死這些人。

巴基斯坦警方向當地記者表示，他們收到消息，包括火車司機在內的三人，在襲擊中受傷，目前安全部隊已被派往襲擊現場。

巴基斯坦內政部 長譴責這次襲擊，並表示祈禱受傷者早日康復。官員尚未與火車上的任何人進行溝通。