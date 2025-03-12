任內掃毒奪6000命 菲前總統杜特蒂被捕 押送海牙國際法庭

菲律賓前總統杜特蒂11日從香港抵達菲律賓隨即被捕，連夜被押上飛機送往荷蘭海牙國際法庭受審。(路透)

國際刑事法院(ICC)對菲律賓前總統杜特蒂 （Rodrigo Duterte）發出逮捕令，指控他任內發動「毒品戰」犯下危害人類罪。杜特蒂11日從香港返抵菲律賓隨即被捕，晚間被押上飛機送往ICC所在的荷蘭海牙受審。

菲國媒體報導，杜特蒂11日晚間已被送上飛機飛往海牙。杜特蒂女兒、現任副總統薩拉．杜特蒂11日說l：「這不是正義，這是迫害。菲國政府竟然將菲國公民、一位前總統交給外國勢力，這是公然挑戰菲國主權。」

杜特蒂2022年卸任，他被送往海牙，將是首位在ICC受審的亞洲國家前元首。

杜特蒂9日在香港為參加5月12日期中選舉 的同黨參議員候選人拉票，演說中否認ICC對他的指控，還稱已做好被捕準備。國際刑警組織馬尼拉站在杜特蒂返抵馬尼拉的幾小時前，收到ICC逮捕令副本。菲國檢察總長法杜倫上午9時20分向搭機返抵馬尼拉的杜特蒂出示ICC逮捕令，杜特蒂質疑「我犯了什麼罪」？

杜特蒂執政期間以血腥毒品戰聞名，官方數字顯示至少6000名可疑毒販與吸毒者被警方或殺手殺害，人權組織稱實際數字超過2萬名，很多都是被「法外處決」。新加坡海峽時報取得日期為7日的15頁逮捕令副本，ICC 3人合議庭表示，杜特蒂在2011至2019年間「廣泛且有系統」下令殺害毒品嫌疑人。

菲律賓人權、宗教界人士及掃毒戰死者家屬，2018年兩度向ICC控告杜特蒂放任警察大規模「屠殺」。ICC檢察官同年開始調查毒品戰是否觸犯違反人類罪，杜特蒂政府一怒之下決定退出ICC，菲律賓迄今未重新加入，但ICC當時就表示仍會繼續調查。

由於菲國已退出ICC，並無義務配合逮捕嫌疑人。菲國總統馬可仕先前駁回ICC管轄權，不過馬可仕與杜特蒂家族關係破裂後立場變化，他去年11月表示菲國不會主動協助，但若ICC逮捕杜特蒂，政府也不會阻止。

菲律賓眾議院2月初通過彈劾 副總統薩拉．杜特蒂，5月期中選舉後參議院將審判薩拉彈劾案，若通過她將被免職與剝奪出任公職資格，無法競選總統。馬可仕也抨擊杜特蒂在任時倒向中國，傷害菲國權益。

另據外電報導，在聯合國人權理事會（UNHRC）和國際刑事法院的壓力下，菲律賓政府曾就造成死亡的數百起掃毒行動進行檢討，但僅有少數案件獲得起訴，因殺害毒品嫌疑人而遭定罪的警察只有3人。