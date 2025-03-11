史上最大加密幣劫案 北韓駭客駭走15億美元 套現3億

史上最大加密貨幣 搶劫案，駭客 已成功套現15億美元。

綜合外電報導，北韓 駭客組織「拉撒路集團」（Lazarus Group）從國際加密貨幣交易所ByBit駭走15億美元，創下史上最大加密貨幣盜竊紀錄。事發後，全球專家與執法機構展開追查，但駭客動作極快，僅短短兩周內，就把其中3億美元轉換成無法追回的現金，使大筆資金難以追蹤。

報導指出，這些駭客手法極為老練，竊取資金後立刻利用數千個虛擬錢包轉移資金，先將被偷的加密貨幣兌換成更難追蹤的資產，例如以太幣（Ethereum），再透過漏洞較多的交易所一步步洗成現金，讓大筆資金「消失」在網路世界。

ByBit事後發起懸賞計畫，成功攔截4000萬美元，但比起15億美元的失竊金額，追回比率仍然極低。美國FBI也證實北韓駭客涉及此案，並警告這筆資金最終可能用於支持北韓軍事與核武計畫。

另據韓聯社報導，北韓10日首次在美國總統川普上任後發射彈道導彈，加大對美施壓力度。

北韓此次發射的彈道導彈飛行距離為60至100公裡。韓軍推測，北韓發射的有可能是射程在300公裡以下的近程彈道導彈（CRBM）。

分析認為，北韓射彈或意在試探川普政府的反應，因為川普在第一任期曾對北韓發射短程彈道導彈表現出容忍態度；同時，北韓此舉也可能是在對韓美聯合軍演表示抗議。

還有觀點認為，比起對軍演的純粹抗議，北韓射彈或意在向美國政府釋放「對話前必須先停止軍演」信號。