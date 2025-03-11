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德國鐵路誤點頻傳 去年690萬件索賠2.1億元創新高

編譯中心╱綜合10日電
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德國鐵路近年誤點及班次取消事件頻傳，去年共收到690萬起索賠，賠償金額高達1億9680萬歐元。(路透)
德國鐵路近年誤點及班次取消事件頻傳，去年共收到690萬起索賠，賠償金額高達1億9680萬歐元。(路透)

德國鐵路近年來火車誤點及班次取消事件頻傳，去年共收到690萬起索賠，賠償金額高達1億9680萬歐元(約2.1億美元)，刷新紀錄。

德國周日畫報報導，德鐵在2023年共處理560份賠償申請，約1億3280萬歐元；2024年則收到690萬起索賠申請，共向當地和長途運輸客戶支付1億9680萬歐元。

根據德鐵票價規定，列車抵達目的站延誤60分鐘以上，旅客將可獲得單程票價25%的補償；延誤120分鐘以上，將可獲50%的補償。

●●對此，德國鐵路發言人在德國電視二台表示，德鐵網路達到網絡分布和容量的瓶頸，同時許多高水準的修建計畫正在進行。

此外，德國鐵路的基礎建設維修計畫至少將至進行到2030年，預計有約40個主要路線的破舊鐵軌、高架路線與車站都將因此關閉而徹底改造。

德國鐵路部門在去年初宣布將提高列車準點率至70%以上，並且在去年7月實現這個目標。然而，自去年底至今年初，長途列車頻傳誤點，高達65%的火車無法在6分鐘的可允許誤點時間內抵達，準點率無法維持較高水準。

德鐵將在3月27日提出2024年資產負債表。執行長盧茨（Richard Lutz）去年已公開表示，德鐵無法在2024年達成長途運輸領域7億歐元銷售額。

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