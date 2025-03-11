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曾掌全球2大央行 加國準總理卡尼被稱「打了類固醇的技術官僚」

編譯季晶晶／綜合報導
加拿大央行前總裁卡尼（右）9日高票當選加國自由黨新黨魁，總理杜魯多（左）當晚在渥太華的活動中向卡尼道賀。（美聯社）
加拿大央行前總裁卡尼（右）9日高票當選加國自由黨新黨魁，總理杜魯多（左）當晚在渥太華的活動中向卡尼道賀。（美聯社）

卡尼在加拿大執政黨上周末的黨魁選舉中勝出，將接任加拿大新總理，並將帶領自由黨參加下次聯邦大選。卡尼把自己描述為政治局外人，而加拿大學者則用「打了類固醇的技術官僚」，形容這位曾執掌全球兩大央行的人物。

卡尼擁有哈佛大學和牛津大學的學位，曾在知名投資公司高盛集團工作了十多年。2008年，他在全球金融危機期間擔任加拿大央行總裁，因採取迅速果斷的行動讓加國免於更嚴重的經濟衰退而備受讚譽，2013年離職後被跨海延攬至大西洋對岸，掌舵英國央行，直至2020年英國脫歐。他在那裡也因為引導英國經濟度過脫歐影響，沒發生想像中的災難性後果而獲得褒揚。

英國社會科學院院長胡頓評論卡尼說：「他是一位富有創新精神和創造力的央行總裁。」麥吉爾大學政治學教授貝蘭德指出，「他一直是幕後的人，一位顧問」，並描述卡尼是「打了類固醇的技術官僚」。

即使財經資歷很深，但卡尼對選舉缺乏經驗，如今即將成為加國史上首位不具備真正政治背景的總理。這場黨魁選舉也只有不到15.2萬名黨員投票。有人認為，這並不是一場真正的考驗，因卡尼和主要對手前財長方慧蘭是老友，兩人並未真正互相攻訐。

央行 加拿大 脫歐

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