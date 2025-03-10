泰國南部傳連環炸彈攻擊 一夜多起爆炸 至少5死13傷

泰國總理貝東塔表示，襲擊原因可能涉及多種因素，具體情況仍在調查中，她向遇難者表示哀悼。(美聯社)

亞洲新聞台（CNA）報導，泰國 南部陶公府（Narathiwat）與北大年府（Pattani）8日晚間發生連環攻擊，武裝分子一度使用爆炸裝置和炸彈，共造成5人喪生、13人受傷，引發當地民眾及接壤的馬來西亞執法機關關注。

馬來西亞和泰國邊境 小鎮陶公府雙溪哥樂鎮（Sungai Kolok）當地辦事處，8日晚間7時10分，值班志願警察遭超過10名武裝分子開火襲擊。

TANGGUH DULU PERJALANAN KE SELATAN THAILAND!!



Rakyat Malaysia yang sedang berada wilayah Yala, Narathiwat dan Pattani di Thailand dinasihat mengambil langkah berhati-hati dan sentiasa berwaspada susulan beberapa insiden letupan yang berlaku malam tadi. pic.twitter.com/NFcUwdUmNf — GengKeselamatanNegara (@GengKNegara) 2025年3月10日

隨後，武裝分子引爆藏在辦事處院內的汽車和摩托車炸彈。約18分鐘後，鐵軌旁和一個商場外又相繼發生炸彈爆炸，造成至少2名志願警察死亡，並有12人受傷，其中包含4名平民。

同日晚間11時左右，北大年府沙布里區（Saiburi district）發生另一起襲擊，巡邏隊伍遭遇路邊炸彈襲擊，造成2名助理村長與1名護林員死亡，另有1人受傷。

對此，泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）表示，襲擊原因可能涉及多種因素，具體情況仍在調查中。她向遇難者表示哀悼，並承諾提供賠償和援助，同時透露考慮在晚間及齋月期間加強安保，確保民眾安全，增強對政府的信心。