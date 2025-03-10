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1天降1年雨量 雨彈摧毀阿根廷港市釀13死、1200人撤離

編譯中心／綜合9日電
阿根廷港口城市布蘭卡灣降暴雨，幾乎被洪水摧毁。（美聯社）
阿根廷港口城市布蘭卡灣降暴雨，幾乎被洪水摧毁。（美聯社）

阿根廷當局8日表示，港市布蘭卡灣（Bahia Blanca）在一天之內遭遇相當於1年降雨量猛烈侵襲，當地已經被「摧毀」，造成13人喪生2失蹤，約1200人被迫撤離家園。

這場暴雨將鄰近社區變成水鄉澤國，醫院病房淹水，市內大部分地區斷電。國家安全部長布爾瑞奇（Patricia Bullrich）表示，布蘭卡灣市已被「摧毀」。

當局表示，7日統計死亡人數為10人，8日已攀升至13人。最少有5名死者是在洪水淹沒的道路上喪生。當地媒體報導，兩名年僅4歲和1歲的女孩失蹤，她們可能在暴風雨中被洪水捲走。

布蘭卡灣市長辦公室表示，可能還會有更多傷亡。這座港市位於首都布宜諾斯艾利斯西南方600公里處，居民有35萬人。

至少有5名死者是在洪水淹沒的道路上喪生，他們可能是被快速上漲的洪水困在車內。

省安全署長阿隆索（Javier Alonso）說，這場暴雨在短短8小時內雨量就超過400毫米。「幾乎相當於布蘭卡灣市全年的雨量...這是史無前例的。布蘭卡灣市已被「摧毁」。運輸部長莫傑塔8日宣布將向布蘭卡灣派遣一列醫療列車。

阿根廷港口城市布蘭卡灣降暴雨，幾乎被洪水摧毁。（美聯社）
阿根廷港口城市布蘭卡灣降暴雨，幾乎被洪水摧毁。（美聯社）

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