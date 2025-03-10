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德「黑紅聯盟」拚4月上路 首輪談判明確對部分移民設限

編譯中心／綜合9日電
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基民黨黨魁梅爾茨（左二）八日和社民黨兩位共同黨魁克林拜耳（右二）及埃斯肯（右一）召開記者會，報告兩黨籌組聯合政府最新進度。（歐新社）
基民黨黨魁梅爾茨（左二）八日和社民黨兩位共同黨魁克林拜耳（右二）及埃斯肯（右一）召開記者會，報告兩黨籌組聯合政府最新進度。（歐新社）

德國保守派的基民黨黨魁、有望成為下任總理的梅爾茨8日說，已在與社民黨的執政聯盟「探索性談判」中達成協議。德國聯合政府的組成通常分為二階段，各黨會先做探索性談判，再進入正式的聯合政府談判。

梅爾茨、社民黨兩位共同黨魁克林拜耳及埃斯肯8日聯袂舉行記者會，對補助、社福、退休金移民等政策提出第一份計畫文件。

德國2月23日舉行國會下院聯邦議院大選，選後最大黨是在野的基民黨，代表色是黑色。現任總理蕭茲所屬的社民黨代表色是紅色，選後席次銳減，淪為第三大黨。

梅爾茨表明希望他領導的新政府在4月「復活節」前上路。依德國籌組聯合政府的慣例，通常分兩個階段，各政黨會先進行第一輪的探索性談判，再進入正式的聯合政府談判。

自選後一周以來，梅爾茨與社民黨展開首輪談判，彼此就補助、就業、社會、移民和經濟等領域開始協議。兩黨在這份探索性談判文件中明確對部分移民設限，例如尋求政治庇護者將在德國邊境就被直接拒絕，反猶太主義或支持恐怖主義的雙重國籍者可能被吊銷德國護照。

然而，這份政策文件遭其他黨派猛烈批評，基於未來重大提案的表決通過還需他黨支持，當下分歧恐預示下屆政府推進政策將面臨阻力。

據悉，這兩個傳統大黨即使成功組閣，其議席加起來也僅略過半，而涉及修憲的重大提案需獲得2/3多數支持才能通過。在另類選擇黨長期受德國主流政黨排斥背景下，綠黨的支持對「大聯盟」能否順利執政相當重要。

綠黨聯合領袖之一布蘭特納8日說，從政策文件看，聯盟黨和社民黨不想解決德國經濟現存的「結構性問題」，打算不分主次地向所有領域投入資金，「這對德國來說是毒藥」。

梅爾茨說，他準備下周與綠黨高層展開密集磋商，爭取就國防和基礎設施投資等議題，與對方達成一致。他希望綠黨能同意當前方案，尤其是考慮到美國總統川普上台後，主張削減對烏克蘭的援助，並疏遠歐洲盟友的種種表態，德國增加軍費支出「不容延緩」。

在德國聯邦議院選舉中，得票率分列第一、第三位的聯盟黨與社會民主黨，8日就聯合組閣...
在德國聯邦議院選舉中，得票率分列第一、第三位的聯盟黨與社會民主黨，8日就聯合組閣完成探索性談判。圖左為基民黨黨魁梅爾茨，右為社民黨兩位共同黨魁之一的克林拜耳（右）。（路透）

德國 移民 退休金

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