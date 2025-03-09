政壇新手勝選 將接替杜魯多成加拿大新總理 卡尼支持報復性關稅

加拿大執政黨自由黨新任黨魁卡尼。（路透）

加拿大 前央行 總裁卡尼 （Mark Carney） 周日贏得執政黨自由黨的黨魁選舉。雖然卡尼立即接替杜魯多 （Justin Trudeau） 成為該黨領袖，但杜魯多會繼續擔任總理，過渡期會有多長尚未宣布。

而卡尼的面前還有重大挑戰，因為加拿大10月之前必須舉行大選——時間也許還會提早——屆時自由黨將面臨來自目前民調領先的保守黨的激烈競爭。

周日的投票是因為掌權九年多的杜魯多支持率直線下降，於1月宣布辭職，自由黨因此快速進行新黨魁的選舉。59歲的卡尼是在超過150,000名黨員的投票中勝出，擊敗獲第二名的前財長方慧蘭（Chrystia Freeland）。

卡尼的勝利標誌著沒有真正政治背景的局外人首次成為加拿大總理。他曾表示，他是第一位擔任過七國集團（G7）裡兩家央行總裁的人——加拿大和英格蘭央行——此一經歷意味他是與美國總統川普打交道的最佳人選，後者威脅要對加拿大輸美商品徵收額外關稅，這可能會削弱加拿大依賴出口的經濟。

卡尼在競選時表示，他支持對美國徵收等值的報復性關稅，並以協調整合的戰略來促進投資。他認為在杜魯多的領導下，加拿大的成長不夠好。