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敘利亞安全部隊報復殺戮 阿塞德殘軍逾600人死亡

編譯中心／綜合8日電
敘利亞政府安全部隊成員在與親阿塞德戰士的衝突中喪生。(美聯社)
敘利亞政府安全部隊成員在與親阿塞德戰士的衝突中喪生。(美聯社)

敘利亞戰事觀察團體「敘利亞人權瞭望台」報告，安全部隊與被推翻總統阿塞德支持者阿拉維派（Alawite）的兩天衝突，以及隨後的報復殺戮已造成600多人死亡，是敘利亞衝突14年前開始以來最致命的暴力行為之一。

美國之音引述美聯社報導，6日爆發的衝突顯示大馬士革新政府面臨的挑戰大幅升級，當局說這是對阿塞德殘餘勢力攻擊的回應，並稱「個人行為」造成猖獗的暴力。

忠於政府的遜尼派穆斯林武裝分子7日開始對阿塞德少數阿拉維派成員進行報復殺戮，對領導推翻前政府的「沙姆解放組織」造成重大打擊。阿拉維派幾十年來一直是阿塞德支持基礎的主要部分。

阿拉維派村莊和城鎮居民指出，武裝分子在街上或家門口槍殺阿拉維派人士，其中大多數是男性。敘利亞沿海地區的兩名居民則表示，許多阿拉維派的房屋被洗劫一空，然後在不同地區被縱火焚燒。還表示有數千人已逃往附近的山區躲避。

巴尼亞斯(Baniyas)是受打擊最嚴重的城鎮之一，當地居民說，屍體散落在街道上，或被遺棄在家中和樓頂，無人收拾。一名居民說，武裝分子連續幾個小時阻止居民收走星期五被近距離殺害的五名鄰居的屍體。

敘利亞國家通訊社援引一位未透露姓名的國防部官員的話說，政府軍已從阿塞德支持者手中奪回了大部分地區的控制權，當局已關閉通往沿海地區的所有道路，「以防止違法行為並逐步恢復穩定。」

法國8日譴責在敘利亞針對特定信仰平民與囚犯的暴力行為。法國外交部透過聲明呼籲，敘國新政府必須「確保展開獨立調查，查明這些犯罪行為，並讓加害者遭到判刑」。

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