我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

小米SU7 Ultra車主試車 17秒時速飆破300公里

聯邦法官裁定中國應為新冠負責 判罰240億元

從俄取得技術？北韓首公開自造核潛艦 威嚇美韓

編譯中心／綜合8日電
金正恩8日傳視察建造「核子動力戰略導向飛彈潛艦」的大型造船廠，外界尚無法確定真偽。（路透）
金正恩8日傳視察建造「核子動力戰略導向飛彈潛艦」的大型造船廠，外界尚無法確定真偽。（路透）

北韓首次公開一艘平壤當局聲稱是正在建造中的核子動力潛艦，如果屬實，恐對南韓及美國構成重大安全威脅。

美聯社報導，北韓官媒「北韓中央通信社」（KCNA）8日報導國家領導人金正恩視察建造戰艦的大型造船廠，並公布它稱為「核子動力戰略導向飛彈潛艦」的照片。

北韓中央通信社並未就這艘潛艦提供進一步細節，但表示金正恩聽取了有關建造潛艦的匯報。

在首爾漢陽大學教書的南韓潛艦專家文根植（Moon Keun-sik，音譯）談到，這艘海軍潛艦似乎是6000公噸或7000公噸級，可裝載約10枚飛彈。他指出，使用「戰略導向飛彈」一詞意味著潛艦可裝載核武。

文根植說：「這對我們和美國絕對是威脅。」

美國國家安全會議（NSC）發言人休斯（Brian Hughes）表示：「我們已注意到（北韓）這些說法，目前沒有額外資訊可提供。」

北韓既受國際嚴厲制裁又貧窮，平壤當局是如何獲得建造核潛艦的資源及技術，這類問題已開始浮現。

文根植提到，北韓可能是以支持俄軍與烏克蘭的戰事，向俄羅斯供應傳統武器和部隊人員，換取俄方技術援助，才能打造用於潛艦的核子反應器。

根據文根植的評估，北韓可能在1或2年內讓潛艦下水測試性能，之後再進行實際部署，屆時將對東北亞地區的安全情勢造成進一步影響。

北韓 平壤 南韓

上一則

尹錫悅撤押返官邸 學者：不影響憲法法院判決

下一則

憂美「退歐」 波蘭推全民軍訓懾俄 計畫增兵至50萬

延伸閱讀

北韓首公開自造核潛艦 若為真加劇對南韓美國威脅

北韓首公開自造核潛艦 若為真加劇對南韓美國威脅
北韓領導人金正恩：沒有思想的武器與鐵器無異

北韓領導人金正恩：沒有思想的武器與鐵器無異
紀念金正日冥誕 金正恩罕見謁陵

紀念金正日冥誕 金正恩罕見謁陵
抨擊美日韓軍事合作 金正恩：堅定發展核武

抨擊美日韓軍事合作 金正恩：堅定發展核武

熱門新聞

豪華郵輪皇冠公主號(Crown Princess)突遇惡劣海象，船身劇烈傾斜14度，導致乘客與船員在船內無法保持平衡。(擷自YouTube@9 News Australia)

豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」16傷

2025-03-02 12:02
墨西哥發生駭人命案，警方在一輛廢棄車中找到九具遭肢解的遺體。（取材自YouTube）

墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解

2025-03-05 02:20
烏克蘭總統澤倫斯基3月2日於倫敦出席歐洲領袖峰會。(美聯社)

烏克蘭開出停火兩個條件 要求俄1行動證明追求和平

2025-03-02 19:48
川普7日威脅要對俄羅斯實施金融制裁後，傳普亭考慮暫時停火。圖為俄軍占領區烏克蘭頓內次克州（Donetsk）。(路透)

川普威脅制裁俄羅斯後 傳普亭提1條件願接受暫時停火

2025-03-07 19:53
國防部高階官員透露，川普總統下令暫停對烏克蘭的所有軍事援助。(美聯社)

白宮證實暫停對烏克蘭軍援：檢視軍援能否有助解決問題

2025-03-03 20:35
強尼．索馬利（Johnny Somali)。(擷自TikTok@Johnny Somali)

美「滋事型網紅」南韓踢鐵板 被控多項罪名恐入獄10年

2025-03-08 08:50

超人氣

更多 >
中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅

中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅
14歲少年狂轟29槍 新州警1殉職1重傷

14歲少年狂轟29槍 新州警1殉職1重傷
WSJ：涉任中國代理人 孫雯夫婦在美獲利龐大

WSJ：涉任中國代理人 孫雯夫婦在美獲利龐大
傳馬斯克開會怒槓魯比歐 川普發文回應了

傳馬斯克開會怒槓魯比歐 川普發文回應了
史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬

史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬