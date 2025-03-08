哈薩克機場驚傳挾持人質 前拳擊手「空手奪白刃」化解危機

哈薩克阿拉木圖機場驚傳人質挾持事件。目擊畫面顯示，歹徒持刀挾持一位女性保全，一名男子自告奮勇願意代替作為人質，然後趁歹徒不注意施展「空手奪白刃」。(擷自East2west News)

哈薩克 阿拉木圖機場驚傳人質挾持事件。目擊畫面顯示，歹徒持刀挾持一位女性保全，一名男子自告奮勇願意代替作為人質，然後趁歹徒不注意施展「空手奪白刃」，在場警員隨即一擁而上制服歹徒，讓危機順利落幕。媒體事後報導，這位體型微胖的中年男子原來深藏不露，曾是一名格鬥技選手。

紐約郵報7日報導，這名身份不明的歹徒當時抓住21歲女保全的馬尾，除了手持一把刀，還宣稱自己攜帶炸彈。眾人一時間束手無策。

此時，52歲育有5名子女的阿布德拉伊姆（Musa Abdraim）冷靜走上前，表示願意代替女保全作為人質。「我看到他準備刺傷她，」阿布德拉伊姆說，「我對他說，拿我當人質，不要傷害她」。

歹徒答應了，畫面顯示他放開女保全，轉而抓住阿布德拉伊姆。阿布德拉伊姆耐心等待時機，隨後突然一把從歹徒右手搶走刀，多名警員立刻一擁而上制服歹徒。

阿布德拉伊姆表示，他純粹是出於本能行動，還透露自己過去曾是拳擊、武術和踢拳道等格鬥技選手，但也坦言「那是很久以前的事」。

阿布德拉伊姆說，他當時只是去機場送親友，聽到歹徒告訴警方，「他會按下手機上的按鈕，然後一切都會爆炸」。

目前尚不清楚持刀男子的動機。哈薩克當局表示仍在調查這起事件，歹徒面臨最高12年刑期。警方表示：「警員在機場保全人員與這位英勇市民的協助下，成功解除嫌犯武裝，將他帶往警局。」

哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）宣布將頒發國家勳章，表揚阿布德拉伊姆的英勇行為。