適合獨旅國家 Kensington調查：首選印度 美不在前10大

Kensington全球前十大旅客最想去的國家，印度排名第一；圖為印度新德里批發市場，為迎接荷麗節（Holi）到來，民眾購買彩色粉末。（歐新社）

獨自一人旅行目前仍是受歡迎的趨勢；私人豪華旅行社Kensington日前就推出一份新報告，對2025年最適合獨自旅行國家排名。Kensington的排名是參考了，從2024年客戶數據以及兩項由Opinium Research和Dig Insight兩家調查機構所進行調查中「富裕」旅客身上的發現排名而成的。

根據報告，Kensington全球前十大旅客最想去的國家一至五名為印度 、義大利、日本、埃及、泰國；六到十名為澳洲 、西班牙、冰島 、法國、紐西蘭。Kensington這份榜單上，沒見到美國擠進前十大的排名。

獨自旅行的遊客數量在疫情爆發後大幅下降，但目前已經開始回升，並預計將會在未來幾年繼續成長。「我們看到對融合了文化深度、精神體驗和無與倫比熱情好客的沉浸式和個性化體驗的壓倒性偏好，」Kensington行銷和外部銷售資深副總裁卡馬特(Matt Cammaert)告訴CNBC Make It說道；調查還發現，76%的旅客對未來三年獨自出國旅行持非常或比較開放的態度。

但與慶生或家族團聚等個人以外的生活上里程碑有相關的旅行次數，則是在減少，並被動機更私人且內在的旅行所取代。

Kensington表示：「獨行的旅行者越來越常選擇具有深厚文化意義和獨特景觀的目的地。」超過73%的受訪者表示，他們未來旅行的主要目的是享受，近50%的受訪者表示，這次的旅行是為了「實現夢想或完成人生清單上的一個目的地」。

「我們在印度看到他們提供了世界一流的住宿，並以健康休閒和豐富的歷史傳統而聞名，」卡馬特指出。印度還是現代世界七大奇蹟之一泰姬瑪哈陵(Taj Mahal)的所在地。

澳洲、紐西蘭和冰島等國家則因為離北美較遠，被認為是「特別孤立」的地方。

卡馬特解釋，美國或北美其他國家都沒有上榜，是因為雖然遊客對北美國家公園的興趣有增加，但仍尚未增加到Kensington認定的國際需求水準。