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法國巴黎北站鐵軌驚見「二戰未爆彈」 歐洲之星列車全取消

編譯周辰陽／即時報導
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民眾2023年12月21日站在法國巴黎北站的巴黎歐洲之星終點站月台上。資料照片。（路透）
民眾2023年12月21日站在法國巴黎北站的巴黎歐洲之星終點站月台上。資料照片。（路透）

天空新聞與BBC報導，因為在列車軌道附近發現了一枚二戰未爆彈，法國巴黎北站（Gare de Paris-Nord）7日的當地列車與歐洲之星（Eurostar）服務受到干擾，所有開往英國倫敦的歐洲之星列車都已經取消。

根據當地媒體的報導，工人在巴黎郊區聖但尼（Saint-Denis）地區的軌道進行夜間施工時，於巴黎北站以北約1英里的「軌道中間」發現該枚未爆彈，警方則在著手拆彈。

法國國家鐵路公司（SNCF）與歐洲之星分別發出的聲明表示，巴黎北站開出的列車將推遲到至早上10時左右，「由於巴黎北站附近的軌道上有物體，我們預期今天上午的服務中斷」，並促請旅客延後出行，將旅程更改至不同日期。

截至目前為止，從倫敦聖潘克拉斯（St Pancras）站發車的4班列車，以及從巴黎開往倫敦的前6班列車都已經取消。同時，巴黎北站開往法國北部的列車也已停開，也沒有開往比利時與荷蘭的其他快速列車。

巴黎北站是歐洲的主要交通樞紐與最繁忙的車站，一年為2.14億名乘客提供服務。根據BBC發布的現場照片，車站內旅客已排起長長的隊伍。

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