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南韓戰機演習誤射砲彈毀民宅 增至29傷 爆炸瞬間畫面曝

編譯徐榆涵／即時報導
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美韓聯合軍演6日發生南韓戰機砲彈誤擊民宅事件，造成29人受傷。（取自ABC新聞影片）
美韓聯合軍演6日發生南韓戰機砲彈誤擊民宅事件，造成29人受傷。（取自ABC新聞影片）

美韓聯合軍演6日發生南韓戰機砲彈誤擊民宅事件，南韓國防部7日表示，整起事件造成29人受傷，包括15名平民及14名軍人，其中2名平民傷勢嚴重。

韓聯社，南韓兩架KF-16戰機6日在首爾以北約40公里的抱川市昇進訓練場外側，異常投下8枚MK-82炸彈，造成29人受傷和多處建築物受損。南韓國防部發言人Jeon Ha-kyu透露，最新統計的傷者個案中，包括爆炸造成耳部受傷、偏頭痛、焦慮症等患者。

根據曝光的畫面顯示，砲彈落地爆炸瞬間威力強大，大量煙塵竄出，附近不少民宅遭到波及，有的住家窗戶破碎。

路透報導，韓軍證實，由於飛行員輸入錯誤座標，這才導致炸彈落在指定範圍之外，現階段已暫停實彈演習直到查明問題為止，但這起事件不會影響到美韓聯合軍演。

南韓空軍參謀總長李英秀已針對這起事件致歉，並稱將會給予最大程度賠償，承諾徹查追責，制定防止類似狀況再度重演的對策。

對此數十名受災居民7日上午舉行示威抗議，要求停止威脅居民生命與和平的軍事演習。抱川市居民Lee Myoung-won說，不清楚這些軍演是為誰提供安全保障，「我們抱川市民從根本上質疑這些正在進行的軍演」。

南韓 國防部 北約

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