巴黎奧運獎牌氧化剝落「像經歷過戰爭」220枚申請換新

美國滑板選手休斯頓（Nyjah Huston）曾展示自己贏得的銅牌10天就出現塗層剝落、斑駁狀況，並嘲諷說：「這獎牌看起來像從戰爭中帶回來。」（取材自Instagram）

巴黎2024年夏季奧運會和殘奧會的獎牌，是法國向全世界宣揚的法國精美設計與優良製造的一個典型例子，得到了廣泛的關注，但最近被爆出質量問題，提出更換獎牌申請的數量據稱占獎牌總產量的4%，高達220枚。

法廣綜合法新社報導，巴黎在2024年曾金銀銅各類獎牌一起，共推出了5084枚獎牌，每個獎牌的一面帶有優雅的金、銀或銅質飾邊；每一枚奧運獎牌的直徑為85毫米，厚9.2毫米，重量不同：金牌重529克，銀牌重525克，銅牌重455克。奧運會期間，每枚金牌的成本估算為：金牌863歐元（約932美元），銀牌436歐元（約471美元），而銅牌的成本僅為幾歐元一枚。

早在去年8月，美國滑板冠軍尼亞休斯頓就對自己的巴黎奧運 銅牌抱怨不已，稱獎牌的質量太差。他表示，自己的這枚獎牌剛開始「有點剝落」，看上去就像「經歷過戰爭」那樣。法國游泳運動員約翰·恩多耶-布魯阿爾在4x100米接力賽中獲得銅牌，他也曾在社交媒體網站上發布了兩張顏色變黑、顯然是氧化了的獎牌的照片。還有游泳運動員馬克西姆·格魯塞特，在8月9日自己獲得獎牌的5天後也觀察到獎牌出現了質量問題。

為此，巴黎鑄幣局宣布，將根據每位巴黎2024奧運運動員或殘奧運動員的請求，彌補這些缺陷。巴黎鑄幣局於今年2月28日表示，截至當時，人們「已提交了220份更換奧運獎牌的申請」。有些奧運獎牌已經得到了替換，其他的也將很快被替換。巴黎鑄幣局承諾稱，新的獎牌「與奧運期間頒發給運動員的獎牌一模一樣」，並表示，「製造工藝和保護性清漆的應用都得到了強化，以確保這些獎牌具有更強的耐用性」。

據法國媒體隊報和信報的報導，很早之前，體就披露了巴黎奧運獎牌出現裂紋的問題，這在組織高層引起了一定程度的不安。去年8月中旬，巴黎鑄幣局首席執行官馬克·施瓦茨不得不緊急召回其幾位正在休假的高管，參加一場危機會議。自此以後，運動員們對獎牌的抱怨日益增多，質量問題在網上瘋傳。