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巴黎奧運獎牌氧化剝落「像經歷過戰爭」220枚申請換新

編譯中心／綜合6日電
美國滑板選手休斯頓（Nyjah Huston）曾展示自己贏得的銅牌10天就出現塗層剝落、斑駁狀況，並嘲諷說：「這獎牌看起來像從戰爭中帶回來。」（取材自Instagram）
美國滑板選手休斯頓（Nyjah Huston）曾展示自己贏得的銅牌10天就出現塗層剝落、斑駁狀況，並嘲諷說：「這獎牌看起來像從戰爭中帶回來。」（取材自Instagram）

巴黎2024年夏季奧運會和殘奧會的獎牌，是法國向全世界宣揚的法國精美設計與優良製造的一個典型例子，得到了廣泛的關注，但最近被爆出質量問題，提出更換獎牌申請的數量據稱占獎牌總產量的4%，高達220枚。

法廣綜合法新社報導，巴黎在2024年曾金銀銅各類獎牌一起，共推出了5084枚獎牌，每個獎牌的一面帶有優雅的金、銀或銅質飾邊；每一枚奧運獎牌的直徑為85毫米，厚9.2毫米，重量不同：金牌重529克，銀牌重525克，銅牌重455克。奧運會期間，每枚金牌的成本估算為：金牌863歐元（約932美元），銀牌436歐元（約471美元），而銅牌的成本僅為幾歐元一枚。

早在去年8月，美國滑板冠軍尼亞休斯頓就對自己的巴黎奧運銅牌抱怨不已，稱獎牌的質量太差。他表示，自己的這枚獎牌剛開始「有點剝落」，看上去就像「經歷過戰爭」那樣。法國游泳運動員約翰·恩多耶-布魯阿爾在4x100米接力賽中獲得銅牌，他也曾在社交媒體網站上發布了兩張顏色變黑、顯然是氧化了的獎牌的照片。還有游泳運動員馬克西姆·格魯塞特，在8月9日自己獲得獎牌的5天後也觀察到獎牌出現了質量問題。

為此，巴黎鑄幣局宣布，將根據每位巴黎2024奧運運動員或殘奧運動員的請求，彌補這些缺陷。巴黎鑄幣局於今年2月28日表示，截至當時，人們「已提交了220份更換奧運獎牌的申請」。有些奧運獎牌已經得到了替換，其他的也將很快被替換。巴黎鑄幣局承諾稱，新的獎牌「與奧運期間頒發給運動員的獎牌一模一樣」，並表示，「製造工藝和保護性清漆的應用都得到了強化，以確保這些獎牌具有更強的耐用性」。

據法國媒體隊報和信報的報導，很早之前，體就披露了巴黎奧運獎牌出現裂紋的問題，這在組織高層引起了一定程度的不安。去年8月中旬，巴黎鑄幣局首席執行官馬克·施瓦茨不得不緊急召回其幾位正在休假的高管，參加一場危機會議。自此以後，運動員們對獎牌的抱怨日益增多，質量問題在網上瘋傳。

法國泳將布魯瓦爾也曾在社交平台上公開他在巴黎奧運會中贏得的銅牌，前後兩面都已出現...
法國泳將布魯瓦爾也曾在社交平台上公開他在巴黎奧運會中贏得的銅牌，前後兩面都已出現脫色的情況。（取材自Instagram）

巴黎奧運

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