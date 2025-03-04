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德國政策大轉彎 將修憲擴增軍費 成立千億歐元基建基金

編譯劉忠勇／綜合外電
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梅爾茨承諾將採取「一切必要措施」來保衛國家。(路透)
梅爾茨承諾將採取「一切必要措施」來保衛國家。(路透)

德國候任總理梅爾茨4日表示，將尋求修憲，將國防和安全支出排除在財政支出限制之外，並承諾將採取「一切必要措施」來保衛國家。

梅爾茨表示，主要的中間派政黨也同意啟動一項規模達5000億歐元（約5280億美元）的基礎建設基金，用於交通、能源電網和住宅等優先項目的投資

一周前國會選舉取得領先的基民黨/基社黨（CDU/CSU）聯盟領袖梅爾茨說：「歐洲需要加強國防，尤其聯邦預算相關的必要決策，在美國政府最近所作選擇後，不容再事拖延。」

歐元兌美元匯率升至約1.06美元，是去年12月6日以來最高價位，也創下自2022年底以來最大連兩日漲幅，投資人押注德國和歐洲國家擴大支出將提振歐洲經濟。在俄烏戰爭之前股價還不到100歐元的軍工股萊因金屬（Rheinmetall）股價已漲到歷史新高1144.50歐元，光是今年就漲了80%。

德國新政府打算提案，超過國內生產毛額（GDP）1%的國防支出可豁免於限制政府舉債的「債務剎車」機制。如此一來德國可以無上限地舉債，用來支應三軍並提供烏克蘭軍事援助。

梅爾茨的基民黨/基社黨（CDU/CSU）聯盟正和社民黨（SPD）洽談共組聯合政府，預定將在下周將此議提交德國國會。

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