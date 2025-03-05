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上任6周顛覆數十年政策 川普國會演說5大要點一次看

川普重返白宮 美國人申請入英國籍創20年新高

編譯中心╱綜合4日電
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去年有超過6100名美國人申請成為英國公民，是20年以來最高人數。(美聯社)
去年有超過6100名美國人申請成為英國公民，是20年以來最高人數。(美聯社)

隨著美國總統川普重掌白宮，加上英國稅制改變，廢除非居籍者納稅制度，讓很多居住在英國的美國有錢人，在離境前可以申請英國國籍，美國人申請英國公民身分的人數在去年創下新高。

英國金融時報報導，去年有超過6100名美國人申請英國公民身分，創下20年前開始記錄以來的人數新高，且較2023年多出26%。整體而言，申請英國公民身分的人數也增加6%，達到25萬1000人，同樣創下新高。

英國內政部公布的資料顯示，2024年最後一個季度，申請英國公民身分的美國人數量激增，年增40%，達到約1700件。

依規定，申請英國國籍的人必須已經在英國居住滿5年，或其父母擁有英國國籍。如果跟英國公民結婚，則需在英國居住滿3年即可申請。

移民律師指出，川普去年為重返白宮展開競選，並於去年11月初勝選，加上英國實施稅制改革，鼓勵部分居住在英國的富裕美國人在離境前申請英國護照，這些原因促使申請人數增加。

此外，英國Farrer & Co律師事務所合夥人希欽（Elena Hinchin）分析，美國的政治格局的改變及英國取消「非定居者」（non-dom）特殊稅務身份是推動申請量增加的重要因素。

她表示，自美國大選活動展開以來，美國民眾對申請英國公民身份的興趣日益濃厚；另外由於「非定居者」的特殊稅務身分被取消，許多高資產淨值、身處英國的美國人正考慮離國，但他們離開前通常會考慮申請英國公民身分，因此反而促成申請量增加。

除了英國，申請成為愛爾蘭公民的美國人數亦明顯增加，數據亦顯示，去年居於北美並擁有愛爾蘭血統的人向愛爾蘭申請成為公民的數目急增46%。

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