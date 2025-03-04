韓政治對立6年來最嚴重 民調：李在明問鼎總統呼聲高

南韓民眾近日持續在首爾集會示威，要求總統尹錫悅下台。(美聯社)

南韓民調 顯示，當地民眾對社會對立嚴重程度的認知連續2年上升，達到6年以來最高；其中又以進步、保守兩大政治陣營的對立最為嚴重；另一項民調顯示，南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明，被認為是下屆大選最熱門候選人。

南韓保健社會研究院3日發表調查報告，南韓社會對立嚴重，是2018年以來最高；在多種對立類型之中，進步、保守兩大政治傾向陣營的對立最嚴重，其次為首都圈與非首都圈、正職與非正職、勞資及貧富等。

中央社報導，南韓兩大政治陣營的對立幾乎讓政府陷入空轉，在總統尹錫悅 去年底無預警發布緊急戒嚴後更加惡化。尹錫悅聲稱發布戒嚴是為警告民眾當前的國家危機，並指控「巨大在野」多次提出彈劾案、刪減預算等方式，讓政策無法施行，威脅南南韓安。

戒嚴風波後的政治局勢使南韓在政府機能及政治文化上得分下降。報告指出，尹錫悅宣布戒嚴造成的影響波及國會，導致國民兩極分化，雙邊陣營關係緊張的狀況預計將延續至2025年，大眾對南韓民主的不滿正持續擴大。

另據南韓民調機構Realmeter發布的一項民調，共同民主黨黨魁李在明被認為是下屆挑戰總統大位的熱門人選，他的支持率為46.3%，僱傭勞動部長官金文洙以18.9%居次，執政黨國民力量前黨首韓東勛(6.9%)、大邱市長洪準杓(6.8%)、首爾市長吳世勛(5.1%)、前國會議員劉承旼(2.1%)排在其後。在模擬兩兩對決競選的格局下，李在明支持率均高於其他執政黨人選。

此外，南韓電視台「A頻道」報導，就憲法法院對尹錫悅的彈劾案宣判日期，各家韓媒此前大多推測為3月中旬。但A頻道依該法院最新安排的日程，推估快則7日、慢則17日。

尹錫悅案的審判結辯2月25日結束，現由8位大法官審理。依南韓史上另兩位曾被彈劾的前總統盧武鉉和朴槿惠，前者是自結辯日起14天後宣判，後者是11天。