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神學士政府鬆手了 阿富汗電視台關台3個月後復台

編譯中心／綜合2日電
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阿富汗電視台Arezo TV高層表示，Arezo TV去年12月遭神學士道德部勒令關台後，1日恢復營運。神學士政府尚未說明允許Arezo TV復台的原因。

中央社引述法新社報導，電視台負責人阿比德（Bassir Abid）表示，首都喀布爾Arezo TV門上的封條，在阿富汗勸善懲惡部官員在場的情況下撕除，阿比德並表示，電視台已「恢復運作」。

Arezo TV去年遭勸善懲惡部指控有流亡媒體支持且背叛伊斯蘭價值觀，於同年12月4日被勒令關台。Arezo TV的7名員工被捕，但於12月稍晚獲釋，當時該電視台仍處於關台狀態。

新聞自由組織「阿富汗記者中心」（AFJC）樂見Arezo TV復台，但在聲明中表示，關閉該電視台「公然侵犯自由媒體權利，原本就不該發生」。Arezo TV於2006年成立，製作野生動物紀錄片並為土耳其電視劇配音。

在神學士政府執政的3年裡，阿富汗媒體業急劇萎縮，國際監督者批評喀布爾的新統治者涉嫌踐踏記者權利。無國界記者組織（Reporters Without Borders）表示，神學士當局2024年關閉至少12家媒體。

阿富汗 神學士 喀布爾

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