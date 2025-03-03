波蘭籲歐洲國防自立「不能期望3億美國人保護5億歐洲人」
在倫敦舉行歐洲與烏克蘭安全峰會之前，波蘭總理圖斯克表示，波蘭將無條件支持烏克蘭對抗俄羅斯的戰爭，並強調歐洲應加速軍事和國防自主，而不是完全依賴美國。
根據波蘭共和日報報導，圖斯克（Donald Tusk）的言論出現在烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普在白宮的緊張會談後，美國億萬富豪馬斯克隨後甚至呼籲美國退出北約（NATO）和聯合國，使得歐洲國家對美國未來安全承諾的穩定性產生更多不確定性。
波蘭總理圖斯克在飛往倫敦前的記者會中，強調歐洲必須展現自立的防禦能力，他說：「你不能一直期望由3億美國人保護5億人的歐洲，去對抗1.2億人的俄羅斯，你可以自己算一下……我們缺的不是人力，不是經濟實力，我們缺的是決心，讓歐洲在全球發揮舉足輕重的影響力。」
圖斯克表示：「在俄烏戰爭中，波蘭無條件地站在烏克蘭這一邊，不僅是出於人道考量，也是我們自身安全的必要性。」自2022年俄烏戰爭爆發以來，波蘭一直是烏克蘭最重要的盟友之一，提供大量軍事、人道和外交支援。
圖斯克也重申，波蘭對歐洲─美國聯盟的堅定支持，「我們波蘭人一直是歐洲與美國建立最緊密聯盟的支持者。」他強調波蘭將持續深化與美國的合作，並認為歐洲應該要獨立而不是孤立。
美國國防部長赫塞斯2月訪問華沙時，曾稱波蘭是「模範盟友」，並承諾加強雙邊軍事合作。然而，圖斯克現在進一步表示：「我們當然希望與美國建立最密切的關係，但同時我們也必須購買額外的『保險單』。」他解釋，這意味歐洲應該投資自己的軍備，加強軍事能力，以確保國防自主。
圖斯克援引國際戰略研究所（IISS）數據指出，歐洲與烏克蘭擁有約260萬名士兵，相較於美國的130萬和俄羅斯的110萬。他認為歐洲的問題在於缺乏戰略視野和勇氣，「今天的歐洲，需要認清自己的力量」。
另據路透報導，北約組祕書長呂特（Mark Rutte）1日表示，他已告訴澤倫斯基，白宮會談破局後，澤倫斯基需要尋找方法來修復與川普的關係。
呂特表示，他告訴澤倫斯基，「我們必須尊重川普總統迄今為止為烏克蘭所做的一切」。他還提醒對方，正是川普於2019年向烏克蘭提供標槍（Javelin）反坦克武器，讓烏克蘭軍隊在俄羅斯入侵後能夠進行反擊。
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