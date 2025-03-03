波蘭籲歐洲國防自立「不能期望3億美國人保護5億歐洲人」

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特表示，他已告訴澤倫斯基，白宮會談破局後，澤倫斯基需要尋找方法來修復與川普的關係。（歐新社）

在倫敦舉行歐洲與烏克蘭 安全峰會之前，波蘭總理圖斯克表示，波蘭將無條件支持烏克蘭對抗俄羅斯 的戰爭，並強調歐洲應加速軍事和國防自主，而不是完全依賴美國。

根據波蘭共和日報報導，圖斯克（Donald Tusk）的言論出現在烏克蘭總統澤倫斯基 與美國總統川普在白宮的緊張會談後，美國億萬富豪馬斯克隨後甚至呼籲美國退出北約（NATO）和聯合國，使得歐洲國家對美國未來安全承諾的穩定性產生更多不確定性。

波蘭總理圖斯克在飛往倫敦前的記者會中，強調歐洲必須展現自立的防禦能力，他說：「你不能一直期望由3億美國人保護5億人的歐洲，去對抗1.2億人的俄羅斯，你可以自己算一下……我們缺的不是人力，不是經濟實力，我們缺的是決心，讓歐洲在全球發揮舉足輕重的影響力。」

圖斯克表示：「在俄烏戰爭中，波蘭無條件地站在烏克蘭這一邊，不僅是出於人道考量，也是我們自身安全的必要性。」自2022年俄烏戰爭爆發以來，波蘭一直是烏克蘭最重要的盟友之一，提供大量軍事、人道和外交支援。

圖斯克也重申，波蘭對歐洲─美國聯盟的堅定支持，「我們波蘭人一直是歐洲與美國建立最緊密聯盟的支持者。」他強調波蘭將持續深化與美國的合作，並認為歐洲應該要獨立而不是孤立。

美國國防部長赫塞斯2月訪問華沙時，曾稱波蘭是「模範盟友」，並承諾加強雙邊軍事合作。然而，圖斯克現在進一步表示：「我們當然希望與美國建立最密切的關係，但同時我們也必須購買額外的『保險單』。」他解釋，這意味歐洲應該投資自己的軍備，加強軍事能力，以確保國防自主。

圖斯克援引國際戰略研究所（IISS）數據指出，歐洲與烏克蘭擁有約260萬名士兵，相較於美國的130萬和俄羅斯的110萬。他認為歐洲的問題在於缺乏戰略視野和勇氣，「今天的歐洲，需要認清自己的力量」。

另據路透報導，北約組祕書長呂特（Mark Rutte）1日表示，他已告訴澤倫斯基，白宮會談破局後，澤倫斯基需要尋找方法來修復與川普的關係。