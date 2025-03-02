不去Costco、不買美貨…加拿人反美愈演愈烈 提振執政黨選情

加拿大緬尼托巴省的一家超市貨架上貼出告示，「停止銷售美國酒類產品」。（路透）

美國總統川普 頻頻向加拿大 發出關稅及各種言論威脅，激起加拿大民眾憤怒情緒，抵制美貨愈演愈烈，繼咖啡從「美式咖啡」改名為「加式咖啡」後，又有餐飲業表示拒用美國進口食材原料，民眾拒吃美國蘋果，還有人呼籲減少前往美國旅遊，不要光顧Costco、沃爾瑪、亞馬遜和麥當勞等美國企業消費，甚至連加國選情都受到影響。

綜合外電報導，在加拿大的雜貨店，美國出產的商品在貨架上不再受歡迎。很多本地店鋪都貼出「買加拿大貨」的標語牌。加拿大一項民意調查發現，自從川普加倍威脅加徵關稅以來，五分之四的加拿大人一直在購買更多的加拿大本土產品。此前有超過2.3萬加拿大民眾連署，要求雜貨店在國產貨上貼上「加拿大製造」的標籤，讓民眾識別。

據美國商務部資料，2024年加拿大進口美國商品金額達3494億美元。

義式薄餅店也加入抵制美國產品的行動。多倫多一家Gram's Pizza義式薄餅店已完全放棄使用美國產的配料，改使用本土種植或從歐洲進口的食材。Gram's Pizza老闆兼主廚帕爾馬特爾表示，這樣雖然推高營運成本，但他認為值得。

報導指出，80%的加拿大民眾已增購國貨。一些雜貨店甚至標明哪些商品是由加拿大生產商製造。安大略省皇后大學商學院副教授Kenneth Wong對消費者作出如此強烈的自然反應感到驚訝，並提到他去雜貨店購物時發現本土蘋果已經售罄，而旁邊的一箱美國蘋果則乏人問津。

此外，還有人在社交媒體上發起了一場名為「經濟停電」的抵制行動，呼籲所有加拿大人不要到美國企業消費，包括光顧Costco、沃爾瑪、亞馬遜和麥當勞等美國知名連鎖品牌。

據報導，加拿大今年將舉行大選，川普對加拿大的威脅，使民調 低迷的執政黨自由黨選情「起死回生」。不受歡迎的現任總理杜魯多1月宣布辭任黨魁，暫時留任總理。在他辭職前，自由黨的支持度長期落後在野黨的保守黨20%。民調機構Ipsos2月25日的民調顯示，自由黨支持率已領先保守黨2個百分點。

杜魯多在2月的一次演講中，建議加拿大人以行動來回應川普，呼籲民眾更改夏季度假計畫，留在加拿大。