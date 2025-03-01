澤倫斯基會見英相施凱爾 兩國簽署22.6億英鎊貸款協議

烏克蘭總統澤倫斯基（左）會見英相施凱爾。（路透）

烏克蘭 總統澤倫斯基 昨天在白宮與美國總統川普不歡而散後飛往倫敦參加會談，並受到英國首相施凱爾 的熱情歡迎。英國和烏克蘭還簽署1項價值22億6000萬英鎊（約28.4億美元）的貸款協議，以支持烏克蘭提升國防能力。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的車隊駛入唐寧街（Downing Street）之際，現場民眾紛紛高聲歡呼，施凱爾（Keir Starmer）不僅熱情擁抱澤倫斯基，兩人還合影留念，之後澤倫斯基進入首相府。

施凱爾告訴澤倫斯基：「唐寧街非常歡迎你。你們可以聽到外面的歡呼聲，你們得到全英國的力挺，無論需要多長的時間，我們都會與你們和烏克蘭站在一起。」

澤倫斯基回應：「我要感謝英國人民，從戰爭伊始就給予我如此大的支持。」

兩人閉門會談約75分鐘後，施凱爾護送澤倫斯基上車，兩人再度擁抱。

兩人會面之際，英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）和烏國財長馬欽柯（Serhiy Marchenko）在一場虛擬儀式上簽署貸款協議。

澤倫斯基表示，這筆貸款將用於在國內生產武器。據報導這筆巨款將利用俄羅斯主權資產的固定收益來償還。

澤倫斯基預計於2日會見國王查理三世（King Charles Ⅲ）。

同日，加拿大總理杜魯多也將出席施凱爾主持的歐洲峰會。逾10位歐洲領袖將討論與烏克蘭的共同防衛安全計畫，及歐洲能提供的安全保證。